13 августа 19:30
Шахтер --
Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
24 августа 18:00
Шахтер --
Динамо --
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Самый маленький материк поборется за чемпионат мира по футболу

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
12 августа, 21:25
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
После получения женского мундиаля и Олимпийских игр Австралия готова замахнуться на организацию мужского чемпионата мира по футболу
Австралия еще не проводила чемпионат мира по футболу
Австралия еще не проводила чемпионат мира по футболу

Футбольная федерация Австралии приступила к разработке стратегии проведения чемпионата мира 2030 или 2034 года среди мужчин. На это ее сподвигло получение права провести женский мундиаль в 2023 году.

Реклама

Читайте также: Такого дуэта в футболе никогда не было! Италия вместе с шейхами хочет провести чемпионат мира

Как считает исполнительный директор ФФА Джеймс Джонсон, его стране стоит попытаться пойти по пути Канады и Бразилии, и после успешного проведения женского чемпионата мира подать заявку на мужское первенство.

"В 2023-м году мы проведем большое соревнование. Мы собираемся использовать его наследие в будущем, и должны попытаться выжать из реализации проекта как можно больше. Считаю, что это могло бы стать ступенькой к успешной заявке к большему количеству соревнований под эгидой ФИФА.

Действительно, существует тенденция, что страна, проводившая у себя женский чемпионат мира, затем проводит и мужской. Посмотрите на Канаду, которая в 2015-м году принимала женский мундиаль, а 11 лет спустя они, вместе с США и Мексикой, будут принимать мужское первенство. В то же время у Бразилии был смежный опыт чемпионата мира-2014 и Олимпиады в Рио-2016".

Стоит отметить, что Австралия также оказалась победителем в выборе места проведения Олимпийских игры-2032, которые пройдут в Брисбене.

Конкуренцию в борьбе за мундиаль-2030 Австралии на данный момент будут составлять: Марокко, объединенная заявка Аргентины, Уругвая, Чили и Парагвая, объединенная заявка Испании и Португалии, а также объединенная заявка Болгарии, Румынии, Греции и Сербии.

Реклама

Что же касается чемпионата мира-2034, то тут стоит выделить совместную заявку стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ACEAH): Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, а также Египта.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Психология азарта
Больше советов
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram:
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1969К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1420К
3
Александр Усик Александр Усик
1084К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1002К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
787К
6
Владимир Кличко Владимир Кличко
619К
7
Иван Редкач Иван Редкач
579К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
493К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
490К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
425К
Рейтинг ТОП-100
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
3
8:1
9
2
Десна
3
7:1
9
3
Ворскла
3
8:3
7
4
Днепр-1
3
7:3
7
5
Александрия
3
3:2
6
6
Шахтер
3
6:3
6
7
Металлист 1925
3
5:4
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Заря
3
6:4
3
10
Минай
2
1:2
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Мариуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львов
3
2:8
1
15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
0
Показать больше
Пятница, 13 августа
19:30
Смотри на:
Суббота, 14 августа
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Воскресенье, 15 августа
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Понедельник, 16 августа
19:00
Среда, 18 августа
19:30
Пятница, 20 августа
19:30
Суббота, 21 августа
17:00
19:30
19:30
Воскресенье, 22 августа
17:00
19:30
21:30
Понедельник, 23 августа
19:30
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
Все медали
Паралимпиада в Токио
дней
часов
минут
секунд
До старта Паралимпиады
Новости из Токио
Лучшие сборные
Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Какое место у Украины
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера
Бой года!
25 сентября
дней
часов
минут
секунд
До боя Усик - Джошуа
Новости о бое
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на канал logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять