Такого дуэта в футболе никогда не было! Италия вместе с шейхами хочет провести чемпионат мира

Итальянцы уже дважды принимали мировое первенство, но теперь стране нужно искать помощника – в турнире будет выступать 48 команд

Компанию Италии готова составить Саудовская Аравия

После победы сборной Италии на Евро-2020 в стране начался футбольный бум. Правительство рассматривает возможность подать заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Подбивает их на это Саудовская Аравия! Между странами налажены хорошие спортивные отношения. Так, в январе 2022 года Саудовская Аравия примет Суперкубок Италии.

Есть ли опыт?

Саудовская Аравия еще не принимала турниры подобного уровня. А вот в Италии прошли два чемпионата мира – в 1934 и 1990 годах. До нынешнего времени мундиаль лишь однажды проходил в двух странах. В 2002 году мировое первенство приняли Корея и Япония. А вот в 2026 году чемпионат мира примут сразу три государства – США, Канада и Мексика. Это и понятно, ведь впервые на мировое первенство поедут 48 команд! При таком количестве, одной стране сложно организовать мировой форум. Но уникальность этого дуэта в том, что обе страны находятся на разных континентах.

Кто соперники?

Планы подать заявку на проведение ЧМ-2030 уже выразили Марокко, южноамериканский квартет Уругвай/Аргентина/Парагвай/Чили, европейский квартет Румыния/Греция/Болгария/Сербия, а также Испания совместно с Португалией. Также в проведении турнира заинтересованы Англия и Китай.

Смотрите финал Евро-2020: