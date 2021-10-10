10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Испания – Франция: во сколько и где смотреть финал Лиги наций

Сергей Шаховец
10 октября, 13:22
В воскресенье, 10 октября, сборные Испании и Франции определят сильнейшего в борьбе за титул победителя Лиги наций. Поединок можно будет смотреть на ТВ и в интернете

В финале Лиги наций сыграют сборные Испании и Франции / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в Милане на стадионе "Сан-Сиро" состоится финальный матч Лиги наций, в котором встретятся национальные сборные Испании и Франции. Начало поединка в 21:45 по Киеву. Мы ведем онлайн матча Испания – Франция на нашем сайте.

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Где смотреть матч Испания – Франция:

  • "Футбол 1", live
  • OLL.TV (в подписке)
  • "Футбол 1", 11 октября, понедельник, 11:00 (повтор)
  • "Футбол 3", 11 октября, понедельник, 14:50 (повтор)
  • "Футбол 3", 12 октября, вторник, 11:45 (повтор)
  • "Футбол 3", 13 октября, среда, 09:50 (повтор)
  • "Футбол 1", 13 октября, среда, 20:15 (повтор)
  • "Футбол 2", 14 октября, четверг, 20:20 (повтор)
  • "Футбол 1", 15 октября, пятница, 15:20 (повтор)

На пути к финалу обе команды провели непростой турнирный путь. Испания выиграла квартет с Германией, Швейцарией и Украиной, а Франция стала первой в группе с Португалией, Хорватией и Швецией.

В полуфинале Испания одолела чемпионов Европы итальянцев со счетом 2:1, прервав их невероятную серию без поражений.

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Франция в полуфинале оказалась сильнее Бельгии – 3:2. В поединке чемпионы мира сумели совершить камбэк, ведь в первом тайме они проигрывали в два мяча, но смогли переломить ход матча после перерыва.

Футболисты сборной Испании / Фото: Reuters

Финал в Лиге наций станет для Испании и Франции 42-м матчем в истории встреч этих сборных. Баланс противостояния команд:17 побед на счету Испании, 15 – у Франции, еще девять встреч завершились ничьей.

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Аналитики букмекерских контор считают фаворитом сегодняшнего матча Францию: коэффициент на победу команды Дидье Дешама в основное время – 2.60, на ничью – 3.20, на победу Испании – 2.95.

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