Іспанія – Франція: о котрій і де дивитися фінал Ліги націй

У фіналі Ліги націй зіграють збірні Іспанії та Франції / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні в Мілані на стадіоні "Сан-Сіро" відбудеться фінальний матч Ліги націй, у якому зустрінуться національні збірні Іспанії та Франції. Початок поєдинку о 21:45 за київським часом. Ми ведемо онлайн матчу Іспанія – Франція на нашому сайті.

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Де дивитися матч Іспанія – Франція:

"Футбол 1", live

OLL.TV (в підписці)

"Футбол 1", 11 жовтня, понеділок, 11:00 (повтор)

"Футбол 3", 11 жовтня, понеділок, 14:50 (повтор)

"Футбол 3", 12 жовтня, вівторок, 11:45 (повтор)

"Футбол 3", 13 жовтня, середа, 9:50 (повтор)

"Футбол 1", 13 жовтня, середа, 20:15 (повтор)

"Футбол 2", 14 жовтня, четвер, 20:20 (повтор)

"Футбол 1", 15 жовтня, п'ятниця, 15:20 (повтор)

На шляху до фіналу обидві команди провели непростий турнірний шлях. Іспанія виграла квартет з Німеччиною, Швейцарією та Україною, а Франція стала першою у групі з Португалією, Хорватією та Швецією.

У півфіналі Іспанія здолала чемпіонів Європи італійців з рахунком 2:1, перервавши їх неймовірну серію без поразок.

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Франція у півфіналі виявилася сильнішою за Бельгію – 3:2. У поєдинку чемпіони світу зуміли зробити камбек, адже в першому таймі вони програвали в два м'ячі, але змогли переломити хід матчу після перерви.

Футболісти збірної Іспанії / Фото: Reuters

Фінал в Лізі націй стане для Іспанії та Франції 42-м матчем в історії зустрічей цих збірних. Баланс протистояння команд: 17 перемог на рахунку Іспанії, 15 – у Франції, ще дев'ять зустрічей завершилися нічиєю.

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Аналітики букмекерських контор вважають фаворитом сьогоднішнього матчу Францію: коефіцієнт на перемогу команди Дідьє Дешама в основний час – 2.60, на нічию – 3.20, на перемогу Іспанії – 2.95.