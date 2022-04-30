Интрига от Усика: украинского боксера готовит новый тренер

Усик серьезно готовится к реваншу с Эй-Джеем / Фото: Коллаж: Сегодня

Фотографии совместных тренировок опубликовала в Instagram супруга украинского боксера Екатерина.

На снимках видно, что в совместных занятиях с Александром Усиком принимает участие старший сын пары Кирилл. Обе фотографии Екатерина оформила в патриотическом стиле со словами "Слава Украине" и сердечком в "сине-желтых" цветах.

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Кстати, Усик-младший не впервые помогает отцу с подготовкой. Недавно Александр Усик учил Кирилла, как нужно рубить дрова.

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Отметим, место тренировок чемпиона мира пока держится в секрете. Команда Александра Усика старается оградить его от излишнего внимания.

Боксер отказался от общения с прессой, чтобы думать исключительно о поединке с Джошуа, который должен состояться 23 июля.

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Александр Усик / Фото: Instagram

Напомним, что старший сын Александра Усика Кирилл пока не думает себя связывать с боксом. Он занимается в футбольной школе киевского клуба Второй лиги "Левый берег".