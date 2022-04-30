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Інтрига від Усика: українського боксера готує новий тренер

Сергій Шаховець
30 квітня, 13:04
Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик готується до поєдинку з Ентоні Джошуа разом зі своїм сином

Усик серйозно готується до реваншу з Ей-Джеєм / Фото: Колаж: Сьогодні

Фотографії спільних тренувань опублікувала в Instagram дружина українського боксера Катерина.

На знімках видно, що у спільних заняттях із Олександром Усиком бере участь старший син пари Кирило. Обидві фотографії Катерина оформила у патріотичному стилі зі словами "Слава Україні" та сердечком у "синьо-жовтих" кольорах.

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До речі, Усик-молодший не вперше допомагає батькові з підготовкою. Нещодавно Олександр Усик вчив Кирила, як треба рубати дрова.

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Зазначимо, місце тренувань чемпіона світу поки що тримається в секреті. Команда Олександра Усика намагається захистити його від зайвої уваги.

Боксер відмовився від спілкування з пресою, щоб думати виключно про поєдинок із Джошуа, який має відбутися 23 липня

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Олександр Усик / Фото: Instagram

Нагадаємо, що старший син Олександра Усика Кирило поки що не думає себе пов'язувати з боксом. Він займається у футбольній школі київського клубу Другої ліги "Лівий берег".

Усик і його 8-літній син Кирило / Фото: Колаж: Сьогодні