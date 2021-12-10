Интрига есть: прогноз на бой Ломаченко – Комми от известного украинца

Малиновский дал прогноз на бой Ломаченко - Комми / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский боксер компании B1 Boxing Олег Малиновский в эксклюзивном комментарии Segodnya.ua поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка Ломаченко – Комми.

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- Ломаченко-Комми уже в эти выходные. Увидим ли мы интересное противостояние или для тебя в этом бою нет интриги?

- Однозначно мы увидим очень зрелищный поединок. Интрига есть, ведь в этом бою решается дальнейшая судьба боксеров. Проигравший потеряет очень многое и неизвестно, когда получит шанс приблизиться к бою за титул чемпиона мира.

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- Как считаешь, Ломаченко будет преследовать цель нокаутировать Комми, чтобы тоже завершить бой досрочно, как и Лопес?

- Думаю, что для Василия главное выиграть уверенно и красиво, показав свой высокий класс. Он сводит Комми в школу и возможно завершит поединок во второй половине боя.

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- Есть вариант, что Комми может выиграть у Ломаченко? Ведь по факту, это недооцененный и бьющий боксер?

- Комми панчер, а у панчера всегда есть шанс. Из 30 побед у него 27 нокаутов. Так что шанс у него конечно есть, но думаю, что против Ломы этот шанс небольшой. Василий подвижный боксер, который постоянно смещается, бьет под разными углами, читает действия соперника. Его будет сложно поймать.

- По твоему мнению, в случае победы мы увидим бой Ломаченко-Камбосос или возможно другое развитие событий?

- Надеюсь, что после победы над Комми Василий следующий бой проведет с Камбососом. Мне бы очень хотелось, чтобы Василий забрал все пояса, ведь на сегодняшний день он лучший боксер этого дивизиона и он заслуживает быть абсолютным чемпионом мира.

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