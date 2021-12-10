Інтрига є: прогноз на бій Ломаченко – Коммі від відомого українця

Маліновський дав прогноз на бій Ломаченко - Коммі / Фото: Колаж: Сьогодні

Український боксер компанії B1 Boxing Олег Малиновський в ексклюзивному коментарі поділився своїми очікуваннями від майбутнього поєдинку Ломаченка – Коммі.

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- Ломаченко-Коммі вже цими вихідними. Чи побачимо ми цікаве протистояння чи тобі в цьому бою немає інтриги?

- Однозначно побачимо дуже видовищний поєдинок. Інтрига є, адже у цьому бою вирішується подальша доля боксерів. Той, хто програв, втратить дуже багато і невідомо, коли отримає шанс наблизитися до бою за титул чемпіона світу.

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- Як вважаєш, Ломаченко переслідуватиме мету нокаутувати Коммі, щоб теж завершити бій достроково, як і Лопес?

- Думаю, що для Василя головне виграти впевнено та красиво, показавши свій високий клас. Він зводить Коммі до школи і, можливо, завершить поєдинок у другій половині бою.

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- Є варіант, що Коммі може виграти у Ломаченка? Адже за фактом, це недооцінений боксер, що б'є?

- Коммі панчер, а панчер завжди має шанс. Із 30 перемог у нього 27 нокаутів. Отже, шанс у нього звичайно є, але думаю, що проти Ломи цей шанс невеликий. Василь рухливий боксер, який постійно зміщується, б'є під різними кутами, читає події суперника. Його складно зловити.

- На твою думку, у разі перемоги ми побачимо бій Ломаченко-Камбосос чи можливий інший розвиток подій?

- Сподіваюся, що після перемоги над Комі Василь наступний бій проведе із Камбососом. Мені б дуже хотілося, щоб Василь забрав усі пояси, адже на сьогоднішній день він найкращий боксер цього дивізіону і він заслуговує на абсолютний чемпіон світу.

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