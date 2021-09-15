15 сентября 19:45
Бешикташ --
Боруссия Д --
15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

Интер – Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Андрей Трофимов
15 сентября, 11:57
Следите в онлайн-режиме за ходом поединка стартового тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором играют соперники Шахтера по квартету D Интер и Реал

Интер vs Реал / Фото: Getty Images

Начало поединка Интер – Реал на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане – в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого противостояния с видео голов, фото и комментариями.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

ИНТЕР: Ханданович; Шкриниар, де Врей, Бастони; Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич; Джеко, Мартинес
Не сыграет: Сенси (колено)
Под вопросом: Бастони (бедро)

РЕАЛ: Куртуа; Карвахаль, Милитао, Алаба, Гутьеррес; Вальверде, Каземиро, Модрич; Азар, Бензема, Винисиус
Не сыграют: Кроос (пах), Себальос (голеностоп), Марсело (отдых), Менди (набирает форму), Бейл (мышечное растяжение)

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ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Главный тренер Интера Симоне Индзаги:

"Реал – очень организованная команда. При Зидане у них была отличная команда, которая побеждала и в Испании, и в Европе. Карло Анчелотти ставит хорошую атакующую игру, при этом его команды действуют очень организованно. Мы должны пропустить как можно меньше голов"

"Анчелотти – один из самых успешных тренеров в истории футбола. Это отличный специалист, говорить с ним о футболе – удовольствие. Он знает, как сделать свою команду организованной"

Главный тренер Реала Карло Анчелотти:

"Сложно сказать, является ли Реал фаворитом Лиги чемпионов. Реал будет бороться в турнире как обычно. Суть в том, чтобы выкладываться по полной, так как мы понимаем, насколько это важно. Мы будем бороться за все титулы"

"Старт будет непростым. У Интера новые игровые идеи, у них есть важные игроки. Команда хорошо играет и находится в хорошей форме. Игра будет очень открытой"

ИНТЕР – РЕАЛ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Небольшим фаворитом называют Интер. На его победу установлен коэффициент 2.51, на ничью – 3.60, на победу Реала – 2.98. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

  • выигрыш Интера – 39%
  • выигрыш Реала – 33%
  • ничья – 28%
  • наиболее вероятный счет – 1:1

ИНТЕР – РЕАЛ: ГДЕ СМОТРЕТЬ

В прямом эфире матч Интер – Реал, который начнется в среду, 15 сентября, в 22:00 по киевскому времени, покажет платформа Megogo.

Шериф – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

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