Інтер – Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Початок поєдинку Інтер – Реал на стадіоні "Джузеппе Меацца" у Мілані – о 22:00 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього протистояння з відео голів, фото і коментарями.

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ІНДИКАТИВНІ СКЛАДИ ВІД УЄФА

ІНТЕР: Ханданович; Шкрініар, де Врей, Бастони; Дарміан, Барелла, Брозовіч, Хакан Чалханоглу, Перішич; Джеко, Мартінес

Не зіграє: Сенсі (коліно)

Під питанням: Бастони (стегно)

РЕАЛ: Куртуа; Карвахаль, Мілітао, Алаба, Гутьєррес; Вальверде, Каземіро, Модріч; Азар, Бензема, Вінісіус

Не зіграють: Кроос (пах), Себальос (голеностоп), Марсело (відпочинок), Менді (набирає форму), Бейл (м'язове розтягнення)

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ЗАЯВИ ТРЕНЕРІВ

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі:

"Реал – дуже організована команда. При Зідана у них була відмінна команда, яка перемагала і в Іспанії, і в Європі. Карло Анчелотті ставить гарну атакуючу гру, при цьому його команди діють дуже організовано. Ми повинні пропустити якомога менше голів "

"Анчелотті – один з найуспішніших тренерів в історії футболу. Це відмінний фахівець, говорити з ним про футбол – задоволення. Він знає, як зробити свою команду організованою"

Головний тренер Реала Карло Анчелотті:

"Складно сказати, чи є Реал фаворитом Ліги чемпіонів. Реал буде боротися в турнірі як зазвичай. Суть в тому, щоб викладатися по повній, так як ми розуміємо, наскільки це важливо. Ми будемо боротися за всі титули "

"Старт буде непростим. У Інтера нові ігрові ідеї, у них є важливі гравці. Команда добре грає і знаходиться в хорошій формі. Гра буде дуже відкритою"

ІНТЕР – РЕАЛ: ПРОГНОЗ Букмекери

Невеликим фаворитом називають Інтер. На його перемогу встановлений коефіцієнт 2.51, на нічию – 3.60, на перемогу Реала – 2.98. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів наступна:

виграш Інтера – 39%

виграш Реала – 33%

нічия – 28%

найбільш ймовірний рахунок – 1: 1

ІНТЕР – РЕАЛ: ДЕ ДИВИТИСЯ

У прямому ефірі матч Інтер – Реал, який почнеться в середу, 15 вересня, о 22:00 за київським часом, покаже платформа Megogo.

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