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18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
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Игроки падают на поле, а им подавай больше матчей: Европа против чемпионата мира каждые два года

Александр Трикиша
9 сентября, 19:11
Идея проводить чемпионат мира каждые два года не нашла поддержку среди сильнейших лиг Европы. Совет единолично выступил против нововведения

Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Евро-2020 ознаменовалось жутким инцидентом с Кристианом Эриксеном, который потерял сознание прямо на поле. Организм игроков не всегда выдерживает современные нагрузки.

Тем не менее в ФИФА считают, что игроки могут проводить еще больше матчей, поэтому предлагают разыгрывать чемпионат мира каждые два года!

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"Новые, обновленные или расширенные соревнования по клубному и национальному футболу как на континентальном, так и на глобальном уровне не являются решением текущих проблем игры в и без того перегруженном календаре", – говорится в заявлении Совета Европейских лиг..

Кристиан Эриксен перенес сердечный приступ на Евро-2020 / Фото: Instagram, REUTERS

Интересно, что ранее против проведения ЧМ каждые два года выступал и глава УЕФА Александер Чеферин. Чиновник считает, что проведение мирового первенства каждые два года ослабит обоснованность и авторитетность турнира. Также ранее президент УЕФА нанес удар по скандальной Суперлиге.

Александер Чеферин против проведения ЧМ раз в два года / Фото: REUTERS

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