Гравці падають на полі, а їм подавай більше матчів: Європа проти чемпіонату світу кожні два роки

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Євро-2020 ознаменувався страшним інцидентом з Христиною Еріксоном, який втратив свідомість прямо на полі . Організм гравців не завжди витримує сучасні навантаження.

Проте, в ФІФА вважають, що гравці можуть проводити ще більше матчів, тому пропонують розігрувати чемпіонат світу кожні два роки!

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"Нові, оновлені або розширені змагання з клубного і національного футболу як на континентальному, так і на глобальному рівні не є вирішенням поточних проблем гри в і без того перевантаженому календарі", – йдеться в заяві Ради Європейських ліг.

Крістіан Еріксен переніс сердечний приступ на Євро-2020 / Фото: Instagram, REUTERS

Цікаво, що раніше проти проведення ЧС кожні два роки виступав і голова УЄФА Александер Чеферін. Чиновник вважає, що проведення світової першості кожні два роки послабить обгрунтованість і авторитетність турніру. Також раніше президент УЄФА завдав удар по скандальній Суперлізі.