Идет на поправку: Кристиан Эриксен уже отдыхает на пляже

После перенесенной остановки сердца Кристиан Эриксен восстанавливается на родине. Игрок сборной Дании был замечен на пляже, где с ним сделал селфи счастливый фанат

Кристиан Эриксен набирается сил на родине / Фото: Reuters, Instagram

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен восстанавливается после перенесенной остановки сердца во время матча Евро-2020 против Финляндии. Сейчас игрок находится на родине и наслаждается отдыхом.

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Футболист был замечен на пляже небольшого городка Тисвильде на северном побережье острова Зеландия, входящий в состав Дании. Там его встретил местный житель и сделал с Кристаном селфи. "Удачи мне и самому упоминаемому человеку в мире", – подписал снимок 11-летний Бьерн Биндзус.

Напомним, что Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии. Он просто рухнул на газон на 43-й минуте и не шевелился. На поле тут же выбежали медики, которые реанимировали его более 10 минут. Оказалось, что у 29-летнего футболиста остановилось сердце. Немного позже врач, спасший жизнь Эриксену, принес извинения.

В больнице Кристиану имплантировали кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) – прибор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца. 19 июня он был выписан из больницы.