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11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
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Ибрагимович – о первом сексе: "До 17 лет я видел девушек только в хиджабе"

Андрей Трофимов
2 декабря, 18:44
Знаменитый футболист признался, что был очень стеснительным подростком и очень долго не покидал гетто, где родился

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

Шведский нападающий Милана Златан Ибрагимович презентовал свою книгу Adrenalina. В ней футболист рассказывает о себе малоизвестные факты.

А во время презентации книги Златан в интервью Corriere della Sera, признался, когда у него был первый секс.

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"Я был очень стеснительным. Перед первым свиданием я написал себе список всего, что хочу сказать девушке. Жалкое зрелище. Секс? У меня это все было намного позже, чем у моих сверстников. В 17 лет я впервые покинул гетто в Мальме и поехал в центр города. Только тогда я познал шведок такими, как вы их себе представляете – блондинок, свободных. В гетто девушки были только с короткими волосами и в хиджабе", – признался Ибрагимович.

Ибрагимович и его новая книга / Фото: Коллаж: Сегодня

Златан родился в Мальме, в семье югославских эмигрантов. Его отец Шефик Ибрагимович – боснийский мусульманин, а мать Юрка Гравич – хорватская католичка.

Отметим, что за свою карьеру Ибрагимович поиграл в Мальме, Аяксе, Ювентусе, Интере, Барселоне, ПСЖ, МЮ, Лос-Анджелес Гэлакси и Милане, с которым собирается продлить контракт до лета 2023 года.

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На недавнее 40-летие Ибра подарил себе уникальный Ferrari за 450 тысяч евро.

Златан Ибрагимович подарил себе уникальный Ferrari