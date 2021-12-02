Ібрагімович – про перший секс: "До 17 років я бачив дівчат лише у хіджабі"

Златан Ібрагімович / Фото: Reuters

Шведський нападник Мілана Златан Ібрагімович презентував свою книгу Adrenalina. У ній футболіст розповідає про себе маловідомі факти.

А під час презентації книги Златан в інтерв'ю Corriere della Sera, зізнався, коли він мав перший секс.

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"Я був дуже сором'язливим. Перед першим побаченням я написав собі список всього, що хочу сказати дівчині. Жалюгідне видовище. Секс? У мене це все було набагато пізніше, ніж у моїх однолітків. У 17 років я вперше покинув гетто в Мальме і поїхав у центр міста. Тільки тоді я пізнав шведок такими, як ви їх собі уявляєте – блондинок, вільних. У гетто дівчата були лише з коротким волоссям та у хіджабі", – зізнався Ібрагімович.

Ібрагімович і його нова книга / Фото: Колаж: Сьогодні

Златан народився Мальме, у сім'ї югославських емігрантів. Його батько Шефік Ібрагімович – боснійський мусульманин, а мати Юрка Гравіч – хорватська католичка.

Зазначимо, що за свою кар'єру Ібрагімович пограв у Мальме, Аяксі, Ювентусі, Інтері, Барселоні, ПСЖ, МЮ, Лос-Анджелес Гелаксі та Мілані, з яким збирається продовжити контракт до літа 2023 року.

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На недавнє 40-річчя Ібра подарував собі унікальний Ferrari за 450 тисяч євро.