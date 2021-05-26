И эту красоту не увидит Европа! Захватывающее видео Марины Бех-Романчук

Очаровательная Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram
Звездная украинская спортсменка Марина Бех-Романчук опубликовала в Instagram видео своего тренировочного прыжка в длину, от просмотра которого остается только с печалью констатировать: и эту красоту не увидит вся Европа!
Напомним, вчера стало известно, что сборная Украины по легкой атлетике не будет участвовать в Суперлиге командного чемпионата Европы, который 29-30 мая состоится в польской Силезии.
Причина – во время тренировочного сбора в команде было выявлено два случая заболевания COVID-19 – у Станислава Коваленко и Игоря Гончара. Атлетов изолировали. Но поскольку они находились в тесном контакте с другими участниками сборов, есть риск распространения инфекции среди них.
Таким образом врачи сборной выступили с обращением к тренерскому совету об отмене поездки на командный чемпионат Европы всей сборной. Исполком Федерации легкой атлетики Украины это решение поддержал.
Марина Бех-Романчук / Фото: Reuters
Между тем фолловеры Марины Бех-Романчук в комментариях под видео прыжка, опубликованного спортсменкой, поддерживают ее и даже шутят: "С такими далекими полетами тебе скоро песочницы не хватит".
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Напомним, в марте Марина Бех-Романчук выиграла "золото" на чемпионате Европы в зале в той же Польше. Улетев на 6.92 м, украинка на 4 сантиметра превзошла немку Малайку Михамбо.
Вскоре Марина и ее муж-пловец Михаил Романчук намерены побороться за награды Олимпиады, которая состоится в Токио с 23 июля по 8 августа.
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