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И это обладатель "Золотого мяча": опубликована позорная статистика Лионеля Месси

Александр Трикиша
25 января, 19:09
Аргентинский нападающий Лионель Месси после перехода в Пари Сен-Жермен никак не может вернуть свою результативную игру. Но это не влияет на получение наград

Месси может покинуть ПСЖ из-за финансового fair play / Фото: REUTERS

Статисты подсчитали, что Месси в чемпионате Франции нанес 44 удара, но только один из них оказался результативным.

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Это второй худший результат среди всех игроков в ТОП-5 чемпионатов Европы, сообщает dailymail.co.uk.

Только Жоау Канселу из Манчестер Сити имеет худший результат, реализовав один из своих 46 ударов в Премьер-лиге в этом сезоне. Вот только португалец – защитник.

А Месси в прошлом году удостоился награды "Золотой мяч", хотя награда должна была остаться Роберту Левандовски из Баварии.

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В защиту Месси стоит отметить, что он сделал шесть результативных передач в Лиге 1, а также забил пять мячей в Лиге чемпионов.

Ранее мы писали, что Месси убрали из сборной Аргентины. Наставник аргентинской сборной оставил Лионеля за бортом отборочных матчей чемпионата мира-2022.