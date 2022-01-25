И это обладатель "Золотого мяча": опубликована позорная статистика Лионеля Месси

Месси может покинуть ПСЖ из-за финансового fair play / Фото: REUTERS

Статисты подсчитали, что Месси в чемпионате Франции нанес 44 удара, но только один из них оказался результативным.

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Это второй худший результат среди всех игроков в ТОП-5 чемпионатов Европы, сообщает dailymail.co.uk.

Только Жоау Канселу из Манчестер Сити имеет худший результат, реализовав один из своих 46 ударов в Премьер-лиге в этом сезоне. Вот только португалец – защитник.

А Месси в прошлом году удостоился награды "Золотой мяч", хотя награда должна была остаться Роберту Левандовски из Баварии.

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В защиту Месси стоит отметить, что он сделал шесть результативных передач в Лиге 1, а также забил пять мячей в Лиге чемпионов.

Ранее мы писали, что Месси убрали из сборной Аргентины. Наставник аргентинской сборной оставил Лионеля за бортом отборочных матчей чемпионата мира-2022.