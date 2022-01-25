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І це володар "Золотого м'яча": опублікована ганебна статистика Ліонеля Мессі

Олександр Трикіша
25 січня, 19:09
Аргентинський нападник Ліонель Мессі після переходу в Парі Сен-Жермен ніяк не може повернути свою результативну гру. Але це не впливає на отримання нагород

Мессі може покинути ПСЖ через фінансовий fair play / Фото: REUTERS

Статисти підрахували, що Мессі в чемпіонаті Франції завдав 44 удари, але тільки один з них виявився результативним.

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Це другий найгірший результат серед усіх гравців у ТОП-5 чемпіонатів Європи, пише dailymail.co.uk.

Тільки Жоау Канселу з Манчестер Сіті має найгірший результат, реалізувавши один зі своїх 46 ударів у Прем'єр-лізі цього сезону. Ось тільки португалець – захисник.

А Мессі минулого року удостоївся нагороди "Золотий м'яч", хоча нагорода мала залишитися Роберту Левандовському з Баварії.

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На захист Мессі варто відзначити, що він зробив шість результативних передач у Лізі 1, а також забив п'ять м'ячів у Лізі чемпіонів.

Раніше ми писали, що Мессі прибрали зі збірної Аргентини. Наставник аргентинської збірної залишив Ліонеля за бортом відбіркових матчів чемпіонату світу-2022.