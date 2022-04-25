Хотят воспользоваться войной? Итальянский клуб-неудачник планирует украсть тренера Шахтера

В Наполи видят тренером Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Война в Украине поставила на паузу УПЛ, из-за чего игроки и тренеры лишились работы. В это время Шахтер продолжает серию благотворительных матчей в Европе для поддержки украинцев.

Ходили слухи о возможном уходе наставника дончан Роберто Де Дзерби, однако сам итальянец недавно развеял их. Коуч заверил, что готов тренировать Шахтер даже бесплатно.

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Правда, СМИ все равно приписывают интерес к алленаторе со стороны других команд. Ранее в услугах Де Дзерби была заинтересована сборная Италии. Теперь же Роберто называют одним из кандидатов на пост тренера Наполи.

Об этом сообщает ресурс La Reppublica. Главным конкурентом Де Дзерби называют коуча Фиорентины Винченцо Итальяно. По их информации, президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис уже провел беседу с обоими специалистами и пока отдает предпочтение тренеру "фиалок".

Отметим, что Наполи продолжает неудачно бороться за Скудетто. Команда не выигрывала золото турнира с 1990 года, когда за нее выступал великий Диего Марадона.

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В нынешнем сезоне команда под руководством Лучано Спаллетти идет на третьем месте в Серии А, отставая от лидера Милана уже на семь очков за четыре тура до финиша.