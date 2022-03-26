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Не вернется после войны? Тренер Шахтера может возглавить чемпионов Европы

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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26 марта, 16:53
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Роберто Де Дзерби является одним из претендентов на пост наставника сборной Италии. Команда под руководством Роберто Манчини не вышла на ЧМ-2022
Роберто Де Дзерби пока остается тренером Шахтера
Роберто Де Дзерби пока остается тренером Шахтера / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В четверг в европейской квалификации к ЧМ-2022 произошла громкая сенсация. Действующий чемпион Европы Италия вылетела от Северной Македонии и не поедет на катарский Мундиаль.

Такой результат существенно пошатнул позиции Роберто Манчини, который еще 8 месяцев назад сделал "Скуадру Адзурру" лучшей командой Европы. После этого в прессе пошли слухи о скором уходе специалиста из сборной.

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Тем временем издание Gazzetta Dello Sport назвало имена трех наиболее вероятных кандидатур на пост тренера. Одним из них является действующий коуч донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби.

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Нынче тренер остался без работы из-за военной агрессии России в Украине, поскольку УПЛ ушла на паузу. Некоторые источники распространили слухи о том, что Роберто уже разорвал контракт с Шахтером, однако позже Дарио Срна опроверг данную информацию.

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Главными конкурентами Де Дзерби в борьбе за пост наставника сборной Италии видятся Фабио Каннаваро и Дженнаро Гаттузо. Правда, велика вероятность того, что никакой замены тренера не будет.

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Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заверил, что хотел бы продолжить сотрудничество с Роберто Манчини. Теперь же все зависит от самого коуча, который примет решение после товарищеской встречи с Турцией (29 марта).

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легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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