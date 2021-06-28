Дикая ошибка вратаря Испании, невероятный камбэк Хорватии и восемь шикарных голов. Это лучший матч Евро-2020!

Сборная Испании упустила преимущество в два мяча, но сумела в дополнительное время вырвать победу у Хорватии и выйти в четвертьфинал чемпионата Европы

Хорватия в шоке, в их ворота влетел пятый мяч / Фото: Getty Images

Сборная Испании продолжит выступление на чемпионате Европы. Сегодня в нервном матче испанцы обыграли сборную Хорватии. Командам не хватило 90 минут. А за 120 они забили восемь мячей!

Смотрите видео голов матча Хорватия – Испания

Игра началась под диктовку испанцев. Лавины атак накатывались одна за другой на оборону Хорватии. Гол назревал. Но как часто бывает в футболе, влетел в другие ворота. На 20-й минуте Педри почти от центрального круга решил отдать пас назад своему голкиперу. Пытаясь остановить мяч, Унаи Симон неудачно подставил ногу, от которой мяч и закатился в ворота. Это один из самых курьезных голов этого Евро.

Испанцы не долго горевали и бросились отыгрываться, что и удалось на 38-й минуте. Затяжная атака сборной Испании сопровождалась серией рикошетов, Сарабия подхватил мяч в штрафной и точно пробил в угол ворот!

Второй тайм продолжил тенденции первого. Испанцы владели инициативой, и еще один гол был лишь делом времени. Оно наступило на 57-й минуте. Ферран Торрес с левого фланга подал во вратарскую, где Аспиликуэта головой вколотил мяч в сетку.

А потом был изумительный сейв Симона. Испанский голкипер вполне искупил свою вину за автогол. На 67-й минуте от потянул сложнейший удар Гвардиола под ближней штангой.

Не менее шикарным выглядел пас метров на 60 от Гарсии, который отрезал всю хорватскую команду и вывел Торреса один на один. Тот элегантно отправил мяч мимо вратаря.

Казалось, Испания уже без нервов доведет дело до победы. Но Оршич вернул интригу на 85-й минуте.

Гол Оршича увидели лишь с помощью повтора / Фото: Getty Images Реклама

Испанцы стояли стеной на линии ворот, отбивая удары соперника, но мяч в этой суматохе таки пересек линию ворот. Это удалось подтвердить лишь с помощью системы видеофиксации гола, о чем рефери получил сигнал на часы.

А в компенсированное время хорваты перевели матч в овертайм. Забег по левому флангу от Оршича, после чего следует навес на Пашалича, который с линии вратарской головой отправил мяч в сетку.

Дополнительное время хорваты начали активнее. И снова испанцы должны благодарить своего вратаря. Он, наверное, и сам не понял, как отбил удар в упор от Крамарича.

Ответ Испании – как нож в сердце. Мората мощнейшим ударом с угла вратарской вонзил мяч под перекладину.

А за ним контрольный от Оярсабаля! Это был лучший матч Евро!

Хорватия – Испания – 3:5

Голы: Педри (20, авт.), Оршич (85), Пашалич (90+2) – Сарабия (38), Аспиликуэта (57), Торрес (77), Мората (100), Оярсабаль (103)

Теперь Испания сыграет в 1/4 финала против победителя матча Франция – Швейцария. Этот поединок начнется сегодня в 22:00. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Франция – Швейцария.