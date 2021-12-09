Хочу тебе е***о набить! Селезнев пригрозил избить журналиста (аудио)

Евгений Селезнев и Андрей Сенькив / Фото: Коллаж: Сегодня

Форвард Миная Евгений Селезнев угодил в очередной скандал. В Сети появились записи, на которых он по телефону угрожает расправой ведущему ТаТоТаке Андрею Сенькиву.

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Селезнев – Сенькиву: "Ты мне просто не оставляешь выбора. Я сейчас просто передам номер телефона людям. И скажу: "Меня просто взяли и оклеветали". Тогда ты будешь с ними разговаривать".

"Ты мне просто не оставляешь выбора. Я сейчас просто передам номер телефона людям. И скажу: "Меня просто взяли и оклеветали". Тогда ты будешь с ними разговаривать". Селезнев (спустя время) : "Слушай, вот честно, я приеду в Киев 12-го, я тебе таких лещей, с##а, н###й, надаю. Я тебе клянусь. С##а, тебе звонили, а ты обо###лся".

: "Слушай, вот честно, я приеду в Киев 12-го, я тебе таких лещей, с##а, н###й, надаю. Я тебе клянусь. С##а, тебе звонили, а ты обо###лся". Сенькив: "Да никто мне не звонил, чувак... Что ты хочешь услышать? Что ты хочешь, б###ь?"

"Да никто мне не звонил, чувак... Что ты хочешь услышать? Что ты хочешь, б###ь?" Селезнев: "Я хочу тебе е###о набить... Я знаю, где твоя студия. Я заеду к вам в студию. Я тебя, с##а, дерну н###й перед камерами. Дерну тебя лично за твой п#####ь. Понял? Я реально дерну. Ты ж понимаешь, когда я завожусь, то лучше со мной не связываться".

Евгений Селезнев / Фото: YouTube-канал Бомбардир

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Отметим, что Селезнева возмутили заявления Сенькива о том, что, дескать, футболист нарушает режим, "бухает", следствием чего якобы стала подбитая губа Селезнева в драке. Нападающий считает это клеветой.

Также Селезневу не понравились комментарии Сенькива к видео с участием Селезнева после игры с Динамо, когда форвард грозился "дать п##ды" своему же одноклубнику Эдварду Кобаку за то, что тот плохо отыграл, выйдя на замену.

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"Там полный бардак и полный хаос", – сказал тогда Сенькив.

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