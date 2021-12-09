Хочу тобі ї***о набити! Селезньов пригрозив побити журналіста (аудіо)

Євген Селезньов і Андрій Сеньків / Фото: Колаж: Сьогодні

Форвард Миная Євген Селезньов потрапив у черговий скандал. У Мережі з'явилися записи, на яких він телефоном погрожує розправою ведучому ТаТоТаке Андрію Сеньківу.

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Селезньов – Сеньківу: "Ти мені просто не залишаєш вибору. Я зараз просто передам номер телефону людям. І скажу: "Мене просто взяли і обмовили". Тоді ти будеш з ними розмовляти".

"Ти мені просто не залишаєш вибору. Я зараз просто передам номер телефону людям. І скажу: "Мене просто взяли і обмовили". Тоді ти будеш з ними розмовляти". Селезньов (незабаром) : "Слухай, ось чесно, я приїду до Києва 12-го, я тобі таких лящів, с##а, н###й, надаю. Я тобі клянуся. С##а, тобі дзвонили, а ти обі###вся".

: "Слухай, ось чесно, я приїду до Києва 12-го, я тобі таких лящів, с##а, н###й, надаю. Я тобі клянуся. С##а, тобі дзвонили, а ти обі###вся". Сеньків: "Так ніхто мені не дзвонив, чувак... Що ти хочеш почути? Що ти хочеш, б###ь?"

"Так ніхто мені не дзвонив, чувак... Що ти хочеш почути? Що ти хочеш, б###ь?" Селезньов: "Я хочу тобі ї###о набити... Я знаю, де твоя студія. Я заїду до вас у студію. Я тебе, с##а, смикну н###й перед камерами. Смикну тебе особисто за твій п#####ь. Зрозумів? Я реально смикну. Ти ж розумієш, коли я заводжуся, то краще зі мною не зв'язуватися".

Євген Селезньов / Фото: YouTube-канал Бомбардир

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Зазначимо, що Селезньова обурили заяви Сеньківа про те, що, мовляв, футболіст порушує режим, "бухає", наслідком чого нібито стала підбита губа Селезньова у бійці. Нападник вважає це наклепом.

Також Селезньову не сподобалися коментарі Сеньківа до відео за участю Селезньова після гри з Динамо, коли форвард погрожував "дати п##ди" своєму одноклубнику Едварду Кобаку за те, що той погано відіграв, вийшовши на заміну.

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"Там повний бардак та повний хаос", – сказав тоді Сеньків.

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