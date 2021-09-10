10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Хочу поставить точку: Магучих вскипела после повторного скандала с обнимашками

Александр Трикиша
10 сентября, 12:21
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих не стала терпеть новую порцию критики за совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене. Спортсменка опубликовала эмоциональный пост

Ярослава Магучих ответила на критику / Фото: Instagram, REUTERS

Фото, на котором предположительно Мария Ласицкене обнимает Ярославу Магучих, было сделано после финала сезона Бриллиантовой лиги.

В Сети сразу же разнесли скандал, но оказалось, что Магучих обнимает не Ласицкене. Рука на плече украинки принадлежит другой спортсменке.

Теперь же это подтвердила сама Ярослава, а еще добавила несколько "ласковых слов" в адрес СМИ.

"С завершением сезона хочу поставить точку еще в одном вопросе. За последний месяц я выслушала о себе много интересного. Безусловно, каждый имеет свою точку зрения, но давайте хотя бы выражать ее корректно.

Вместо, того чтобы писать мне всякую гадость, займитесь собой и используйте время с пользой!

Ярослава Магучих с украинским флагом / Фото: Reuters

Уважаемые журналисты, когда вы начнете думать, а потом писать?

Для некоторых я прыгаю в длину, для некоторых финиширую, где вы вообще видели финишную линию в высоте?

Ярослава Магучих на Играх в Токио / Фото: Reuters

Теперь по фото: оно было сделано по просьбе прыгуньи Камилы Лицвинко, которая завершает свою карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания!

И теперь кульминация: обнимает меня не Мария, а Никола МакДермотт – представительница Австралии, будьте внимательнее, пожалуйста", – написала Магучих в Instagram.

Отметим, что украинка запретила оставлять комментарии под этой публикацией.

Реклама