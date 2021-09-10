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Хочу поставити крапку: Магучіх скипіла після повторного скандалу з обнімашками

Олександр Трикіша
10 вересня, 12:21
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх не стала терпіти нову порцію критики за спільне фото з росіянкою Марією Ласіцкене. Спортсменка опублікувала емоційний пост

Ярослава Магучіх відповіла на критику / Фото: Instagram, REUTERS

Фото, на якому імовірно Марія Ласіцкене обіймає Ярославу Магучіх, було зроблено після фіналу сезону Діамантової ліги.

У Мережі відразу ж рознесли скандал, але виявилося, що Магучіх обіймає не Ласіцкене. Рука на плечі українки належить іншій спортсменці.

Тепер же це підтвердила сама Ярослава, а ще додала кілька "ласкавих слів" на адресу ЗМІ.

"Із завершенням сезону хочу поставити крапку ще в одному питанні. За останній місяць я вислухала про себе багато цікавого. Безумовно, кожен має свою точку зору, але давайте хоча б висловлювати її коректно.

Замість, того щоб писати мені всяку гидоту, займіться собою і використовуйте час з користю!

Ярослава Магучіх з українським прапором / Фото: Reuters

Шановні журналісти, коли ви почнете думати, а потім писати?

Для деяких я стрибаю в довжину, для деяких фінішую, де ви взагалі бачили фінішну лінію в висоті?

Ярослава Магучих на Іграх у Токіо / Фото: Reuters

Тепер щодо фото: воно було зроблено на прохання стрибунки Каміли Ліцвінко, яка завершує свою кар'єру і хотіла зафіксувати ці спогади!

І тепер кульмінація: обіймає мене не Марія, а Нікола МакДермотт – представниця Австралії, будьте уважнішими, будь ласка", – написала Магучіх в Instagram.

Зазначимо, що українка заборонила залишати коментарі під цією публікацією.

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