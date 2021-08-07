Хижняк подвел: Украина без второго золота посыпалась в медальном зачете Токио

7 августа Украина уже успела пополнить свою копилку двумя серебряными медалями. Хотя все мы надеялись, что боксер Александр Хижняк принесет второе золото Токио

Лузан и Четверикова порадовали, а Хижняк разочаровал / Фото: Reuters

Однако в финале Хижняк сенсационно проиграл и стал лишь серебряным призером, хотя был безоговорочным фаворитом поединка.

Второе серебро завоевали Людмила Лузан и Анастасия Четверикова в гребле на каноэ-двойке.

На счету Украины стало 16 медалей, однако лишь одна из них – золотая. Это не позволяет нашей команде подняться высоко в общем медальном зачете.

Если бы Хижняк таки взял золотую награду, Украина могла бы подняться сразу на 29-е место, а так мы остаемся на 41-й позиции. Кстати, по общему количеству медалей мы идем на 16-м месте.

М Страна Всего 1 Китай 37 27 17 81 2 США 33 36 32 101 3 Япония 24 12 16 52 4 Великобритания 19 20 20 59 5 РОК 17 24 22 63 6 Австралия 17 6 21 44 7 Германия 10 11 16 37 8 Италия 10 10 18 38 9 Нидерланды 9 10 12 31 10 Франция 7 12 9 28 11 Новая Зеландия 7 6 7 20 12 Венгрия 6 7 6 19 13 Канада 6 6 11 23 14 Корея 6 4 9 19 15 Бразилия 6 4 8 18 16 Куба 6 3 4 13 17 Польша 4 4 5 13 18 Чехия 4 3 2 9 19 Ямайка 4 1 3 8 20 Испания 3 6 5 14 21 Швейцария 3 4 6 13 22 Хорватия 3 3 2 8 22 Кения 3 3 2 8 24 Норвегия 3 2 1 6 25 Бельгия 3 1 1 5 25 Словения 3 1 1 5 27 Швеция 2 6 0 8 28 Грузия 2 5 1 8 29 Тайбэй 2 4 6 12 30 Дания 2 3 4 9 31 Иран 2 2 2 6 32 Сербия 2 1 4 7 33 Болгария 2 1 2 5 34 Уганда 2 1 1 4 35 Эквадор 2 1 0 3 36 Узбекистан 2 0 2 4 37 Греция 2 0 1 3 37 Катар 2 0 1 3 39 Багамы 2 0 0 2 39 Косово 2 0 0 2 41 Украина 1 5 10 16 42 Беларусь 1 3 2 6 43 Румыния Реклама 1 3 0 4 43 Венесуэла 1 3 0 4 45 Турция 1 2 8 11 46 Гонконг 1 2 2 5 47 Филиппины 1 2 1 4 47 Словакия 1 2 1 4 49 ЮАР 1 2 0 3 50 Австрия 1 1 5 7 51 Индонезия 1 1 3 5 52 Португалия 1 1 2 4 53 Эфиопия 1 1 1 3 54 Тунис 1 1 0 2 55 Ирландия 1 0 2 3 55 Израиль 1 0 2 3 57 Эстония 1 0 1 2 57 Фиджи 1 0 1 2 57 Латвия 1 0 1 2 57 Таиланд 1 0 1 2 61 Бермуды 1 0 0 1 61 Марокко 1 0 0 1 61 Пуэрто-Рико 1 0 0 1 64 Колумбия 0 4 1 5 65 Доминиканская Республика 0 3 1 4 66 Индия 0 2 3 5 67 Армения 0 2 2 4 68 Кыргызстан 0 2 1 3 69 Азербайджан 0 1 3 4 69 Монголия 0 1 3 4 71 Сан-Марино 0 1 2 3 72 Аргентина 0 1 1 2 72 Иордания 0 1 1 2 72 Нигерия 0 1 1 2 75 Литва 0 1 0 1 75 Северная Македония 0 1 0 1 75 Намибия 0 1 0 1 75 Туркменистан 0 1 0 1 79 Казахстан 0 0 7 7 80 Египет 0 0 4 4 80 Мексика 0 0 4 4 82 Финляндия 0 0 2 2 83 Буркина-Фасо 0 0 1 1 83 Кот-д'Ивуар 0 0 1 1 83 Гана 0 0 1 1 83 Гренада 0 0 1 1 83 Кувейт 0 0 1 1 83 Малайзия 0 0 1 1 83 Молдова 0 0 1 1 83 Сирия 0 0 1 1