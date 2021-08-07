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Хижняк подвел: Украина без второго золота посыпалась в медальном зачете Токио

7 августа, 09:30

Александр Трикиша

7 августа Украина уже успела пополнить свою копилку двумя серебряными медалями. Хотя все мы надеялись, что боксер Александр Хижняк принесет второе золото Токио

Лузан и Четверикова порадовали, а Хижняк разочаровал / Фото: Reuters

Однако в финале Хижняк сенсационно проиграл и стал лишь серебряным призером, хотя был безоговорочным фаворитом поединка.

Второе серебро завоевали Людмила Лузан и Анастасия Четверикова в гребле на каноэ-двойке.

На счету Украины стало 16 медалей, однако лишь одна из них – золотая. Это не позволяет нашей команде подняться высоко в общем медальном зачете.

Если бы Хижняк таки взял золотую награду, Украина могла бы подняться сразу на 29-е место, а так мы остаемся на 41-й позиции. Кстати, по общему количеству медалей мы идем на 16-м месте.

МСтранаВсего
1

Китай

37271781
2

США

333632101
3

Япония

24121652
4

Великобритания

19202059
5

РОК

17242263
6

Австралия

1762144
7

Германия

10111637
8

Италия

10101838
9

Нидерланды

9101231
10

Франция

712928
11

Новая Зеландия

76720
12

Венгрия

67619
13

Канада

661123
14

Корея

64919
15

Бразилия

64818
16

Куба

63413
17

Польша

44513
18

Чехия

4329
19

Ямайка

4138
20

Испания

36514
21

Швейцария

34613
22

Хорватия

3328
22

Кения

3328
24

Норвегия

3216
25

Бельгия

3115
25

Словения

3115
27

Швеция

2608
28

Грузия

2518
29

Тайбэй

24612
30

Дания

2349
31

Иран

2226
32

Сербия

2147
33

Болгария

2125
34

Уганда

2114
35

Эквадор

2103
36

Узбекистан

2024
37

Греция

2013
37

Катар

2013
39

Багамы

2002
39

Косово

2002
41

Украина

151016
42

Беларусь

1326
43

Румыния

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1304
43

Венесуэла

1304
45

Турция

12811
46

Гонконг

1225
47

Филиппины

1214
47

Словакия

1214
49

ЮАР

1203
50

Австрия

1157
51

Индонезия

1135
52

Португалия

1124
53

Эфиопия

1113
54

Тунис

1102
55

Ирландия

1023
55

Израиль

1023
57

Эстония

1012
57

Фиджи

1012
57

Латвия

1012
57

Таиланд

1012
61

Бермуды

1001
61

Марокко

1001
61

Пуэрто-Рико

1001
64

Колумбия

0415
65

Доминиканская Республика

0314
66

Индия

0235
67

Армения

0224
68

Кыргызстан

0213
69

Азербайджан

0134
69

Монголия

0134
71

Сан-Марино

0123
72

Аргентина

0112
72

Иордания

0112
72

Нигерия

0112
75

Литва

0101
75

Северная Македония

0101
75

Намибия

0101
75

Туркменистан

0101
79

Казахстан

0077
80

Египет

0044
80

Мексика

0044
82

Финляндия

0022
83

Буркина-Фасо

0011
83

Кот-д'Ивуар

0011
83

Гана

0011
83

Гренада

0011
83

Кувейт

0011
83

Малайзия

0011
83

Молдова

0011
83

Сирия

0011

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Источник: Сегодня|Спорт

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