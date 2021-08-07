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Хижняк підвів: Україна без другого золота посипалася в медальному заліку Токіо

7 серпня, 09:30

Олександр Трикіша

7 серпня Україна вже встигла поповнити свою скарбничку двома срібними медалями. Хоча всі ми сподівалися, що боксер Олександр Хижняк принесе друге золото Токіо

Лузан і Четверікова порадували, а Хижняк розчарував / Фото: Reuters

Однак у фіналі Хижняк сенсаційно програв і став лише срібним призером, хоча був беззаперечним фаворитом поєдинку.

Друге срібло завоювали Людмила Лузан і Анастасія Четверікова у веслуванні на каное-двійці.

На рахунку України стало 16 медалей, однак лише одна з них – золота. Це не дозволяє нашій команді піднятися високо в загальному медальному заліку.

Якби Хижняк таки взяв золоту нагороду, Україна могла б піднятися відразу на 29-е місце, а так мі залишаємося на 41-й позитції. До речі, за загальною кількістю медалей ми йдемо на 16-му місці.

М Країна Всього
1

Китай

37271781
2

США

333632101
3

Японія

24121652
4

Велика Британія

19202059
5

РОК

17242263
6

Австралія

1762144
7

Німеччина

10111637
8

Італія

10101838
9

Нідерланди

9101231
10

Франція

712928
11

Нова Зеландія

76720
12

Угорщина

67619
13

Канада

661123
14

Корея

64919
15

Бразилія

64818
16

Куба

63413
17

Польща

44513
18

Чехія

4329
19

Ямайка

4138
20

Іспанія

36514
21

Швейцарія

34613
22

Хорватія

3328
22

Кенія

3328
24

Норвегія

3216
25

Бельгія

3115
25

Словенія

3115
27

Швеція

2608
28

Грузія

2518
29

Тайбей

24612
30

Данія

2349
31

Іран

2226
32

Сербія

2147
33

Болгарія

2125
34

Уганда

2114
35

Еквадор

2103
36

Узбекистан

2024
37

Греція

2013
37

Катар

2013
39

Багами

2002
39

Косово

2002
41

Україна

151016
42

Білорусь

1326
43

Румунія

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1304
43

Венесуела

1304
45

Туреччина

12811
46

Гонконг

1225
47

Філіппіни

1214
47

Словаччина

1214
49

ПАР

1203
50

Австрія

1157
51

Індонезія

1135
52

Португалія

1124
53

Ефіопія

1113
54

Туніс

1102
55

Ірландія

1023
55

Ізраїль

1023
57

Естонія

1012
57

Фіджі

1012
57

Латвія

1012
57

Таїланд

1012
61

Бермуди

1001
61

Марокко

1001
61

Пуерто-Ріко

1001
64

Колумбія

0415
65

Домініканська республіка

0314
66

Індія

0235
67

Вірменія

0224
68

Киргизстан

0213
69

Азербайджан

0134
69

Монголія

0134
71

Сан-Марино

0123
72

Аргентина

0112
72

Йорданія

0112
72

Нігерія

0112
75

Литва

0101
75

Північна Македонія

0101
75

Намібія

0101
75

Туркменістан

0101
79

Казахстан

0077
80

Єгипет

0044
80

Мексика

0044
82

Фінляндія

0022
83

Буркіна-Фасо

0011
83

Кот-д'Івуар

0011
83

Гана

0011
83

Гренада

0011
83

Кувейт

0011
83

Малайзія

0011
83

Молдова

0011
83

Сирія

0011

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Джерело: Сегодня|Спорт

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