Хижняк підвів: Україна без другого золота посипалася в медальному заліку Токіо

Лузан і Четверікова порадували, а Хижняк розчарував / Фото: Reuters
Однак у фіналі Хижняк сенсаційно програв і став лише срібним призером, хоча був беззаперечним фаворитом поєдинку.
Друге срібло завоювали Людмила Лузан і Анастасія Четверікова у веслуванні на каное-двійці.
На рахунку України стало 16 медалей, однак лише одна з них – золота. Це не дозволяє нашій команді піднятися високо в загальному медальному заліку.
Якби Хижняк таки взяв золоту нагороду, Україна могла б піднятися відразу на 29-е місце, а так мі залишаємося на 41-й позитції. До речі, за загальною кількістю медалей ми йдемо на 16-му місці.
|М
|Країна
|Всього
|1
Китай
|37
|27
|17
|81
|2
США
|33
|36
|32
|101
|3
Японія
|24
|12
|16
|52
|4
Велика Британія
|19
|20
|20
|59
|5
РОК
|17
|24
|22
|63
|6
Австралія
|17
|6
|21
|44
|7
Німеччина
|10
|11
|16
|37
|8
Італія
|10
|10
|18
|38
|9
Нідерланди
|9
|10
|12
|31
|10
Франція
|7
|12
|9
|28
|11
Нова Зеландія
|7
|6
|7
|20
|12
Угорщина
|6
|7
|6
|19
|13
Канада
|6
|6
|11
|23
|14
Корея
|6
|4
|9
|19
|15
Бразилія
|6
|4
|8
|18
|16
Куба
|6
|3
|4
|13
|17
Польща
|4
|4
|5
|13
|18
Чехія
|4
|3
|2
|9
|19
Ямайка
|4
|1
|3
|8
|20
Іспанія
|3
|6
|5
|14
|21
Швейцарія
|3
|4
|6
|13
|22
Хорватія
|3
|3
|2
|8
|22
Кенія
|3
|3
|2
|8
|24
Норвегія
|3
|2
|1
|6
|25
Бельгія
|3
|1
|1
|5
|25
Словенія
|3
|1
|1
|5
|27
Швеція
|2
|6
|0
|8
|28
Грузія
|2
|5
|1
|8
|29
Тайбей
|2
|4
|6
|12
|30
Данія
|2
|3
|4
|9
|31
Іран
|2
|2
|2
|6
|32
Сербія
|2
|1
|4
|7
|33
Болгарія
|2
|1
|2
|5
|34
Уганда
|2
|1
|1
|4
|35
Еквадор
|2
|1
|0
|3
|36
Узбекистан
|2
|0
|2
|4
|37
Греція
|2
|0
|1
|3
|37
Катар
|2
|0
|1
|3
|39
Багами
|2
|0
|0
|2
|39
Косово
|2
|0
|0
|2
|41
Україна
|1
|5
|10
|16
|42
Білорусь
|1
|3
|2
|6
|43
Румунія
|1
|3
|0
|4
|43
Венесуела
|1
|3
|0
|4
|45
Туреччина
|1
|2
|8
|11
|46
Гонконг
|1
|2
|2
|5
|47
Філіппіни
|1
|2
|1
|4
|47
Словаччина
|1
|2
|1
|4
|49
ПАР
|1
|2
|0
|3
|50
Австрія
|1
|1
|5
|7
|51
Індонезія
|1
|1
|3
|5
|52
Португалія
|1
|1
|2
|4
|53
Ефіопія
|1
|1
|1
|3
|54
Туніс
|1
|1
|0
|2
|55
Ірландія
|1
|0
|2
|3
|55
Ізраїль
|1
|0
|2
|3
|57
Естонія
|1
|0
|1
|2
|57
Фіджі
|1
|0
|1
|2
|57
Латвія
|1
|0
|1
|2
|57
Таїланд
|1
|0
|1
|2
|61
Бермуди
|1
|0
|0
|1
|61
Марокко
|1
|0
|0
|1
|61
Пуерто-Ріко
|1
|0
|0
|1
|64
Колумбія
|0
|4
|1
|5
|65
Домініканська республіка
|0
|3
|1
|4
|66
Індія
|0
|2
|3
|5
|67
Вірменія
|0
|2
|2
|4
|68
Киргизстан
|0
|2
|1
|3
|69
Азербайджан
|0
|1
|3
|4
|69
Монголія
|0
|1
|3
|4
|71
Сан-Марино
|0
|1
|2
|3
|72
Аргентина
|0
|1
|1
|2
|72
Йорданія
|0
|1
|1
|2
|72
Нігерія
|0
|1
|1
|2
|75
Литва
|0
|1
|0
|1
|75
Північна Македонія
|0
|1
|0
|1
|75
Намібія
|0
|1
|0
|1
|75
Туркменістан
|0
|1
|0
|1
|79
Казахстан
|0
|0
|7
|7
|80
Єгипет
|0
|0
|4
|4
|80
Мексика
|0
|0
|4
|4
|82
Фінляндія
|0
|0
|2
|2
|83
Буркіна-Фасо
|0
|0
|1
|1
|83
Кот-д'Івуар
|0
|0
|1
|1
|83
Гана
|0
|0
|1
|1
|83
Гренада
|0
|0
|1
|1
|83
Кувейт
|0
|0
|1
|1
|83
Малайзія
|0
|0
|1
|1
|83
Молдова
|0
|0
|1
|1
|83
Сирія
|0
|0
|1
|1
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