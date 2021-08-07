Хижняк підвів: Україна без другого золота посипалася в медальному заліку Токіо

7 серпня Україна вже встигла поповнити свою скарбничку двома срібними медалями. Хоча всі ми сподівалися, що боксер Олександр Хижняк принесе друге золото Токіо

Лузан і Четверікова порадували, а Хижняк розчарував / Фото: Reuters

Однак у фіналі Хижняк сенсаційно програв і став лише срібним призером, хоча був беззаперечним фаворитом поєдинку.

Друге срібло завоювали Людмила Лузан і Анастасія Четверікова у веслуванні на каное-двійці.

На рахунку України стало 16 медалей, однак лише одна з них – золота. Це не дозволяє нашій команді піднятися високо в загальному медальному заліку.

Якби Хижняк таки взяв золоту нагороду, Україна могла б піднятися відразу на 29-е місце, а так мі залишаємося на 41-й позитції. До речі, за загальною кількістю медалей ми йдемо на 16-му місці.

М Країна Всього 1 Китай 37 27 17 81 2 США 33 36 32 101 3 Японія 24 12 16 52 4 Велика Британія 19 20 20 59 5 РОК 17 24 22 63 6 Австралія 17 6 21 44 7 Німеччина 10 11 16 37 8 Італія 10 10 18 38 9 Нідерланди 9 10 12 31 10 Франція 7 12 9 28 11 Нова Зеландія 7 6 7 20 12 Угорщина 6 7 6 19 13 Канада 6 6 11 23 14 Корея 6 4 9 19 15 Бразилія 6 4 8 18 16 Куба 6 3 4 13 17 Польща 4 4 5 13 18 Чехія 4 3 2 9 19 Ямайка 4 1 3 8 20 Іспанія 3 6 5 14 21 Швейцарія 3 4 6 13 22 Хорватія 3 3 2 8 22 Кенія 3 3 2 8 24 Норвегія 3 2 1 6 25 Бельгія 3 1 1 5 25 Словенія 3 1 1 5 27 Швеція 2 6 0 8 28 Грузія 2 5 1 8 29 Тайбей 2 4 6 12 30 Данія 2 3 4 9 31 Іран 2 2 2 6 32 Сербія 2 1 4 7 33 Болгарія 2 1 2 5 34 Уганда 2 1 1 4 35 Еквадор 2 1 0 3 36 Узбекистан 2 0 2 4 37 Греція 2 0 1 3 37 Катар 2 0 1 3 39 Багами 2 0 0 2 39 Косово 2 0 0 2 41 Україна 1 5 10 16 42 Білорусь 1 3 2 6 43 Румунія Реклама 1 3 0 4 43 Венесуела 1 3 0 4 45 Туреччина 1 2 8 11 46 Гонконг 1 2 2 5 47 Філіппіни 1 2 1 4 47 Словаччина 1 2 1 4 49 ПАР 1 2 0 3 50 Австрія 1 1 5 7 51 Індонезія 1 1 3 5 52 Португалія 1 1 2 4 53 Ефіопія 1 1 1 3 54 Туніс 1 1 0 2 55 Ірландія 1 0 2 3 55 Ізраїль 1 0 2 3 57 Естонія 1 0 1 2 57 Фіджі 1 0 1 2 57 Латвія 1 0 1 2 57 Таїланд 1 0 1 2 61 Бермуди 1 0 0 1 61 Марокко 1 0 0 1 61 Пуерто-Ріко 1 0 0 1 64 Колумбія 0 4 1 5 65 Домініканська республіка 0 3 1 4 66 Індія 0 2 3 5 67 Вірменія 0 2 2 4 68 Киргизстан 0 2 1 3 69 Азербайджан 0 1 3 4 69 Монголія 0 1 3 4 71 Сан-Марино 0 1 2 3 72 Аргентина 0 1 1 2 72 Йорданія 0 1 1 2 72 Нігерія 0 1 1 2 75 Литва 0 1 0 1 75 Північна Македонія 0 1 0 1 75 Намібія 0 1 0 1 75 Туркменістан 0 1 0 1 79 Казахстан 0 0 7 7 80 Єгипет 0 0 4 4 80 Мексика 0 0 4 4 82 Фінляндія 0 0 2 2 83 Буркіна-Фасо 0 0 1 1 83 Кот-д'Івуар 0 0 1 1 83 Гана 0 0 1 1 83 Гренада 0 0 1 1 83 Кувейт 0 0 1 1 83 Малайзія 0 0 1 1 83 Молдова 0 0 1 1 83 Сирія 0 0 1 1