Хит о Путине объединил украинских и австрийских фанатов на Евро-2020 (видео)

Болельщики двух сборных, которым предстоит встретиться в понедельник в последнем матче группового этапа, весело провели вечер в столице Румынии

Фанаты сборной Австрии / Фото: Reuters

В понедельник наша команда сыграет третий матч на чемпионате Европы. На нашем сайте доступна к просмотру онлайн-трансляция Украина – Австрия. Встреча начнется на Национальном стадионе в 19:00. Перед поединком болельщики соперников дружелюбно и весело пообщались в кафе в Бухаресте.

На одной из улиц по предложению украинцев фанаты совместно спели широко известный хит о президенте РФ. Видео появилось на странице Zorya Londonsk в Instagram.

Тем временем австрийцы нашли бреши в плане Шевченко и будут побеждать.

Популярная песня в течение вечера прозвучала несколько раз и неизменно вызывала отзывы в душах десятков фанов.

Фанаты Украины и Австрии перед матчем Евро Видео: Instagram

Голосуйте в опросе диванных экспертов: как играть Украине против Австрии? Как известно, ничья точно даст "сине-желтым" путевку в 1/8 финала и практически гарантирует участие там нашим сегодняшним соперникам. А вот поражение с большой долей вероятности отправит команду Шевченко домой.

Вспомним, как украинцы выиграли у команды Северной Македонии: