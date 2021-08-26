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Группа смерти: соперники Динамо по группе Лиги чемпионов

Александр Трикиша
26 августа, 20:15
Киевское Динамо узнало соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Матчи группового этапа стартуют в середине сентября

Динамо узнало соперников по группе Лиги чемпионов / Фото: REUTERS

Киевляне жеребились из последней, четвертой корзины. Клубный рейтинг не позволил команде Мирчи Луческу подняться хотя бы в третью корзину, где был донецкий Шахтер. Мы проводили онлайн трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.

Динамо попало в группу Е:

  • Бавария
  • Барселона
  • Бенфика
  • Динамо

Добавим, что в первой корзине были победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы ТОП-6 лиг.

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Напомним, что, согласно регламенту жеребьевки, в одной группе не могли оказаться команды из одной страны, а также УЕФА продолжает разводить по разным группам команды из Украины и России.

Матчи группового этапа пройдут в следующие даты. Точное расписание появится немного позже:

  • Тур 1: 14/15 сентября
  • Тур 2: 28/29 сентября
  • Тур 3: 19/20 октября
  • Тур 4: 2/3 ноября
  • Тур 5: 23/24 ноября
  • Тур 6: 7/8 декабря

Отметим, что Динамо попало в групповой этап Лиги чемпионов в статусе чемпиона Украины. В текущем евросезоне киевляне пока не провели ни одного матча, зато лидируют в Премьер-лиге.

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