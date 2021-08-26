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Група смерті: суперники Динамо по групі Ліги чемпіонів

Олександр Трикіша
26 серпня, 20:15
Київське Динамо дізналося суперників по груповому етапу Ліги чемпіонів. Матчі групового етапу стартують в середині вересня

Динамо дізналось суперників по Лізі чемпіонів / Фото: REUTERS

Кияни жеребилися з останньої, четвертої корзини. Клубний рейтинг не дозволив команді Мірчі Луческу піднятися хоча б до третього кошика, де був донецький Шахтар. Ми проводили онлайн трансляцію жеребкування Ліги чемпіонів.

Динамо потрапило до групи Е:

  • Баварія
  • Барселона
  • Бенфіка
  • Динамо

Додамо, що в першому кошику були переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також чемпіони ТОП-6 ліг.

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Нагадаємо, що, згідно з регламентом жеребкування, в одній групі не могли опинитися команди з однієї країни, а також УЄФА продовжує розводити по різних групах команди з України та Росії.

Матчі групового етапу пройдуть в наступні дати. Точний розклад з'явиться трохи пізніше:

  • Тур 1: 14/15 вересня
  • Тур 2: 28/29 вересня
  • Тур 3: 19/20 жовтня
  • Тур 4: 2/3 листопада
  • Тур 5: 23/24 листопада
  • Тур 6: 7/8 грудня

Відзначимо, що Динамо потрапило в груповий етап Ліги чемпіонів в статусі чемпіона України. У поточному євросезоні кияни поки не провели жодного матчу, зате лідирують в Прем'єр-лізі.

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