"Группа смерти" для сборной Украины: результаты жеребьевки футзального Евро-2022

Сборная Украины по футзалу узнала соперников на Евро-2022 / Фото: UEFA.com
Сборная Украины по футзалу узнала своих соперников на Евро-2022.
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Накануне согласно рейтинга сборных по футзалу было сформировано четыре корзины посева. Украинская команда занимает в этом рейтинге десятое место, поэтому попала в третью корзину.
По регламенту 16 участников финальной стадии были разбиты на 4 группы по 4 команды.
Украинская сборная сыграет в группе A с командами Португалии, Нидерландов, а также с победителем пары Сербия – Беларусь, которые проведут плей-офф квалификации 14–17 ноября.
Отметим, что сборная Португалии – действующий чемпион Европы, а команда Нидерландов – хозяева турнира.
Напомним, что сборная Украины стала участником финального турнира по итогам группового этапа квалификации, где остались позади Хорватии (2:3, 2:7) и опередили Данию (6:2, 8:2) и Албанию (10:3, 5:0).
Поединки финального турнира пройдут с 19 января по 6 февраля 2022 года на арене Ziggo Dome в Амстердаме (групповой этап, плей-офф) и арене Martini Plaza в Гронингене (групповой этап).
Евро-2022 по футзалу
Итоги жеребьевки финального раунда
- Группа A: Нидерланды, Сербия / Беларусь, Украина, Португалия
- Группа B: Казахстан, Италия, Словения, Финляндия
- Группа C: Россия, Польша, Словакия, Хорватия
- Группа D: Грузия, Испания, Азербайджан, Босния и Герцеговина
Предварительный календарь
- Групповой этап: 19–29 января 2022
- 1/4 финала: 31 января – 1 февраля 2022
- 1/2 финала: 4 февраля 2022
- Матч за третье место и финал: 6 февраля 2022