Украинская команда забила 28 мячей в одном матче Лиги чемпионов по футзалу

Херсонский "Продэксим" не пожалел соперников из Северной Ирландии

Сегодня в Одессе состоялся матч предварительного раунда Лиги чемпионов по футзалу с участием украинской команды. Херсонский "Продэксим" в пух и прах разбил команду "Росарио" из Северной Ирландии.

Реклама

Читайте также: капитан сборной Украины по футзалу уехал выступать в Россию.

На встречу в Южную Пальмиру "Продэксим" прибыл за четыре дня до игры. Класс соперников слишком разнился, наши парни действовали легко и разгромили британцев со счетом 28:1. Таким образом, коллектив из Херсона забронировал себе место в 1/16 финала турнира. Следующий этап пройдет в январе 2021 года. Смотрите лучшие моменты субботнего матча.

Ранее: сборная Украины по футзалу не выступит на чемпионате мира, сыграв с Францией вничью.

Реклама

В чемпионате страны сезона 2020/2021 "Продэксим" лидирует, набрав 27 очков в 11 матчах. На три пункта отстает киевский ХИТ, на пять – "Ураган" из Ивано-Франковска. Всего в элитном дивизионе соревнуются 10 клубов.

Смотрите, как легендарный "Император Рима" Франческо Тотти забил в футзале:

Тотти забил гол в футзале Видео: Twitter

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама