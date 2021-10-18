18 жовтня 19:30
Чорноморець 0
Верес 1
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
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"Група смерті" для збірної України: результати жеребкування футзального Євро-2022

Сергій Шаховець
18 жовтня, 21:40
У понеділок, 18 жовтня, в нідерландському Зейсті відбулася церемонія жеребкування фінальної частини Євро-2022 з футзалу

Збірна України з футзалу дізналася суперників на Євро-2022 / Фото: UEFA.com

Збірна України з футзалу дізналася своїх суперників на Євро-2022.

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Напередодні згідно рейтингу збірних з футзалу було сформовано чотири кошики посіву. Українська команда займає в цьому рейтингу десяте місце, тому потрапила в третій кошик.

За регламентом 16 учасників фінальної стадії були розбиті на 4 групи по 4 команди.

Українська збірна зіграє в групі A з командами Португалії, Нідерландів, а також з переможцем пари Сербія – Білорусь, які проведуть плей-офф кваліфікації 14-17 листопада.

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Відзначимо, що збірна Португалії – чинний чемпіон Європи, а команда Нідерландів – господарі турніру.

Нагадаємо, що збірна України стала учасником фінального турніру за підсумками групового етапу кваліфікації, де залишилися позаду Хорватії (2:3, 2:7) і випередили Данію (6:2, 8:2) і Албанію (10:3, 5:0).

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Поєдинки фінального турніру пройдуть з 19 січня по 6 лютого 2022 року на арені Ziggo Dome в Амстердамі (груповий етап, плей-офф) і арені Martini Plaza в Гронінгені (груповий етап).

Євро-2022 з футзалу

Підсумки жеребкування фінального раунду

  • Група A: Нідерланди, Сербія / Білорусь, Україна , Португалія
  • Група B: Казахстан, Італія, Словенія, Фінляндія
  • Група C: Росія, Польща, Словаччина, Хорватія
  • Група D: Грузія, Іспанія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина

Попередній календар

  • Груповий етап: 19-29 січня 2022
  • 1/4 фіналу 31 січня – 1 лютого 2022
  • 1/2 фіналу 4 лютого 2022
  • Матч за третє місце і фінал 6 лютого 2022

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