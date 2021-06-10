Грудь выпадает из намокшего купальника: блондинка с финала ЛЧ попала под водопад

Ради новых эффектных фотографий для своих фолловеров американка Кинси Волански, ставшая звездой в 2019-м, отправилась в джунгли Пуэрто-Рико

Звезда ЛЧ-2019 Кинси Волански / Фото: Instagram

Американская красотка Кинси Волански, ставшая всемирно известной после выбегания на поле в финале Лиги чемпионов-2019, снова напомнила о себе.

Блондинка опубликовала эффектные фото из джунглей Пуэрто-Рико, где она поплавала в шортиках и купальнике, традиционно едва удерживавшем ее грудь.

"Переплыла реку в шортах и попала под секретный водопад", – похвасталась в Instagram Кинси Волански

Напомним, после прорыва Кинси Волански на поле в финале Лиги чемпионов-2019 в Мадриде ее страница в Instagram была заблокирована, дабы ее примеру не последовали другие любители подобной славы.

Однако позже страницу Кинси разблокировали. С тех пор количество ее подписчиков выросло с 300 тысяч до 3,7 миллиона.