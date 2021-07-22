Громкая свадьба украинского футболиста и телеведущей: хит Пугачевой и танцы без платья

Валерий Бондарь и Даша Савина на своей свадьбе / Фото: Instagram
Футболист Валерий Бондарь, который не смог выступить на Евро-2020 из-за травмы, женился на журналистке Даше Савиной. Церемония и празднование прошло в комлексе на берегу Днепра. Невеста сменила три наряда и зажигательно отплясывала в одном боди вместе с шоу-балетом. А гости уже начали выкладывать видео в своих Instagram.
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Первое появление невесты в пышном платье, как у принцессы, произвело впечатление на гостей и жениха:
Трогательный первый танец молодых:
Клятва Валерия Бондаря растрогала гостей, среди которых были игроки Шахтера со своими половинками.
Невеста спела для Бондаря "Любовь, похожая на сон..." Аллы Пугачевой. А затем Савина сняла свое роскошное платье и зажигательно отплясывала с танцовщицами для своего мужа в белом боди. А развлекал гостей Миша Марвин.
А под конец вечера Дарья еще раз сменила платье, в котором смотрела салют.
Ранее Савина также встречалась с нападающим Динамо Владиславом Супрягой. Но затем сердце эффектной блондинки завоевал Бондарь.
В феврале футболист Шахтера сделал огненное предложение своей девушке. Помолвка прошла в столице возле памятника основателям Киева. Судя по фотографиям, туда влюбленные прилетели на вертолете. Их поджидала живая музыка, салют и огненное "Выходи за меня"!
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