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Роскошная свадьба игрока Шахтера и красотки телеведущей под Киевом: первые фото

Елена Павлова Елена Павлова
21 июля, 19:32
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Защитник донецкой команды женился на своей избраннице Даше Савиной спустя пять месяцев после огненного предложения с вертолетом
Свадьба Валерия Бондаря и Даши Савиной
Свадьба Валерия Бондаря и Даши Савиной / Фото: Instagram

21 июля 22-летний защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь женился на украинской журналистке Дарье Савиной. Церемония прошла под Киевом в комплексе на берегу Днепра. Невеста футболиста поделилась поздравлениями от гостей в своем Instagram.

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Также Дарья показала место проведения свадьбы и свою подготовки к празднику. Для праздника Савина выбрала себе платье и образ в стиле принцессы.

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А затем фото молодых начали выкладывать гости, среди которых были полузащитник Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко со своей очаровательной женой Маргаритой.

Кстати, ранее Савина также встречалась с нападающим Динамо Владиславом Супрягой. Но затем эффектная блондинка выбрала Бондаря.

В феврале футболист Шахтера сделал огненное предложение своей девушке. Помолвка прошла в столице возле памятника основателям Киева. Судя по фотографиям, туда влюбленные прилетели на вертолете. Их поджидала живая музыка, салют и огненное "Выходи за меня"!

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