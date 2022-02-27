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Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
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Черноморец --
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Готова сражаться вместе с украинцами. Экс-невеста Кличко поддержала украинский народ

Сергей Шаховец
27 февраля, 16:29
Американская актриса Хейден Паннетьери резко выразила свой протест варварским действиям Путина в Украине

Хейден вместе с украинским народом / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Более того, бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко выразила свое желание бороться вместе с украинским народом против оккупантов.

"Я лично была свидетелем силы украинского народа, который так упорно боролся за свою независимость и на протяжении многих лет продолжает страстно защищать свою страну. То, что делает Путин, – это абсолютный позор!

Этот ужасный момент в истории, который посылает ужасающий сигнал: сигнал о том, что в наши дни, в 2022 году, можно нарушать права свободных людей и позволять автократам вроде Путина брать все, что им заблагорассудится. Я молюсь за свою семью и друзей там и за всех, кто борется.

Я бы хотела, чтобы у вас было больше поддержки, и я хотела бы сражаться вместе с вами! А пока я прошу тех из нас, кто не может быть там, встать плечом к плечу в знак солидарности с народом Украины и продемонстрировать свою поддержку демократии", – написала Паннетьери в своем Instagram.

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Напомним, Владимир Кличко еще в начале февраля записался в бригаду территориальной обороны Киева.

Кроме того, бывший чемпион мира по боксу обратился ко всему миру с призывом действовать сейчас из-за вторжения войск РФ в Украину – потом будет уже поздно.

Кличко – миру: Действовать надо сейчас / Фото: Коллаж: Сегодня