Готова боротися разом із українцями. Екс-наречена Кличка підтримала український народ

Більше того, колишня наречена українського боксера Володимира Кличка висловила своє бажання боротися разом із українським народом проти окупантів.

"Я особисто була свідком сили українського народу, який так уперто боровся за свою незалежність і протягом багатьох років продовжує пристрасно захищати свою країну. Те, що робить Путін, – це абсолютна ганьба!

Цей жахливий момент в історії, який посилає жахливий сигнал: сигнал про те, що в наші дні, в 2022 році, можна порушувати права вільних людей і дозволяти автократам на зразок Путіна брати все, що їм заманеться. Я молюся за свою сім'ю та друзів там і за всіх, хто бореться.

Я б хотіла, щоб у вас було більше підтримки, та я хотіла б боротися разом з вами! А поки я прошу тих з нас, хто не може бути там, стати пліч-о-пліч на знак солідарності з народом України і продемонструвати свою підтримку демократії", – написала Паннетьєрі у своєму Instagram.