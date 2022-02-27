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Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
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Готова боротися разом із українцями. Екс-наречена Кличка підтримала український народ

Сергій Шаховець
27 лютого, 16:29
Американська актриса Хейден Паннетьєрі різко висловила свій протест варварським діям Путіна в Україні

Хейден разом із українським народом / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Більше того, колишня наречена українського боксера Володимира Кличка висловила своє бажання боротися разом із українським народом проти окупантів.

"Я особисто була свідком сили українського народу, який так уперто боровся за свою незалежність і протягом багатьох років продовжує пристрасно захищати свою країну. Те, що робить Путін, – це абсолютна ганьба!

Цей жахливий момент в історії, який посилає жахливий сигнал: сигнал про те, що в наші дні, в 2022 році, можна порушувати права вільних людей і дозволяти автократам на зразок Путіна брати все, що їм заманеться. Я молюся за свою сім'ю та друзів там і за всіх, хто бореться.

Я б хотіла, щоб у вас було більше підтримки, та я хотіла б боротися разом з вами! А поки я прошу тих з нас, хто не може бути там, стати пліч-о-пліч на знак солідарності з народом України і продемонструвати свою підтримку демократії", – написала Паннетьєрі у своєму Instagram.

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Нагадаємо, Володимир Кличко ще на початку лютого записався до бригади територіальної оборони Києва.

Крім того, колишній чемпіон світу з боксу звернувся до всього світу із закликом діяти зараз через вторгнення військ РФ до України – потім буде вже пізно.

Кличко – світові: Діяти треба зараз / Фото: Колаж: Сьогодні