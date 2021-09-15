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Лейпциг --
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15 сентября 22:00
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15 сентября 22:00
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Реал --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
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Минай --
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Колос --
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Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон готов выпить пива с человеком, который его едва не убил

Любомир Луканюк
15 сентября, 17:57
Лишь чудом избежал травм Льюис Хэмилтон на Гран-при Италии, когда на него сверху свалился болид Макса Ферстаппена. Но он не держит зла на соперника

Хэмилтон и Ферстеппен ведут борьбу за чемпионство

Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал, что готов выпить пива вместе со своим соперником за титул Максом Ферстаппеном. На Гран-при Италии Ферстаппен едва не убил Хэмилтона.

"Выпил бы я пива с Максом? Без проблем. В подобных вещах все сводится к личному уважению, оно либо есть, либо его нет. Меня всегда вдохновляет пример Нельсона Манделы: после 28 лет заключения он встретился за чаем с человеком, который организовал его арест", – приводит слова Хэмилтона Formule 1.

Во время гонки в Италии Ферстаппен пытался опередить Хэмилтона по внешнему радиусу в первом повороте, но наехал на бордюр, после чего задел заднее колесо болида соперника – из-за этого Ред Булл подпрыгнул и приземлился на Мерседес сверху.

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