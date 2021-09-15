Гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон готов выпить пива с человеком, который его едва не убил

Хэмилтон и Ферстеппен ведут борьбу за чемпионство

Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал, что готов выпить пива вместе со своим соперником за титул Максом Ферстаппеном. На Гран-при Италии Ферстаппен едва не убил Хэмилтона.

"Выпил бы я пива с Максом? Без проблем. В подобных вещах все сводится к личному уважению, оно либо есть, либо его нет. Меня всегда вдохновляет пример Нельсона Манделы: после 28 лет заключения он встретился за чаем с человеком, который организовал его арест", – приводит слова Хэмилтона Formule 1.

Во время гонки в Италии Ферстаппен пытался опередить Хэмилтона по внешнему радиусу в первом повороте, но наехал на бордюр, после чего задел заднее колесо болида соперника – из-за этого Ред Булл подпрыгнул и приземлился на Мерседес сверху.

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