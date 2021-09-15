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Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
15 вересня 00:00
Минай --
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Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
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Гонщик Формули-1 Льюїс Хемілтон готовий випити пива з людиною, яка його ледь не вбила

Любомир Луканюк
15 вересня, 17:57
Лише дивом уник травм Льюїс Хемілтон на Гран-прі Італії, коли на нього зверху впав болід Макса Ферстаппена. Але він не тримає зла на суперника

Хемілтон і Ферстеппен ведуть боротьбу за чемпіонство

Чинний чемпіон світу Льюїс Хемілтон розповів, що готовий випити пива разом зі своїм суперником за титул Максом Ферстаппеном. На Гран-прі Італії Ферстаппен ледь не вбив Хемілтона.

"Чи випив би я пива з Максом? Без проблем. У подібних речах все зводиться до особистої поваги, вона або є, або її немає. Мене завжди надихає приклад Нельсона Мандели: після 28 років ув'язнення він зустрівся за чаєм з людиною, яка організувала його арешт", – наводить слова Хемілтона Formule 1.

Під час гонки в Італії Ферстаппен намагався випередити Хемілтона по зовнішньому радіусу в першому повороті, але наїхав на бордюр, після чого зачепив заднє колесо боліда суперника – через це Ред Булл підстрибнув і приземлився на Мерседес зверху.

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