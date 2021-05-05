Гонщик, чуть не сгоревший заживо, вернется в Формулу-1

Ромен Грожан, несмотря на заявление о завершении карьеры в "королевских гонках", снова сядет за руль – он будет пилотировать чемпионскую машину во время тестов

Ромен Грожан / Фото: Instagram

35-летний француз Ромен Грожан, чудом выживший после аварии на ноябрьском Гран-при Бахрейна, снова сядет за руль болида Формулы-1.

Напомним, тогда машина команды Хаас взорвалась вместе с гонщиком, жизнь отцу троих детей Грожану спасла титановая дуга безопасности под названием гало.

За полгода, которые прошли с тех пор, Ромен соскучился по трассе и, несмотря на свое заявление о завершении карьеры в Формуле-1, вернется в нее.

Как сообщает официальный сайт Ф-1, Грожан примет участие в тестировании болида Мерседес во Франции. 29 июня Ромен проведет полный тестовый день на автодроме Поль Рикар, а также будет пилотировать машину на серии демонстрационных кругов двумя днями ранее.

"Я так рад вернуться в болид Формулы-1! Поездка на родном для меня автодроме на Мерседесе, выигравшем чемпионат мира, станет уникальным опытом. Я очень благодарен Мерседесу за предоставленную возможность. Впервые я услышал о возможности водить их болид на своей больничной койке в Бахрейне. Эта новость меня очень подбодрила! Не могу дождаться наступления этого дня", – говорит Грожан

Ромен Грожан / Фото: Instagram

Напомним, на ноябрьском Гран-при Бахрейна Ромен Грожан после контакта с российским пилотом Альфа Таури Даниилом Квятом на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нем и загорелась.

Каким-то чудом Ромен Грожан, побывавший в эпицентре взрыва, выжил, отделавшись ожогами обеих рук. В охваченной пламенем машине он провел до 20 секунд. И вышел из огня живым – как герой "Терминатора".