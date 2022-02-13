Гонорар Усика за бой с Фьюри: озвучена сумма

Усик и Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

Об этом заявил промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум. Однако, по его словам, финансовое предложение было весьма ненадежным, поэтому сделка по мегафайту Усик – Фьюри, который ближайшей весной пытались устроить шейхи, и сорвалась.

"Это все было иллюзорным. Кто давал за все это деньги? Кто вообще на это согласился? Это была ерунда. Что это значит? Усик соглашается драться с Фьюри и получает за это 40 миллионов долларов. А может потом они внесут в контракт, что эти 40 миллионов будут выплачиваться в течение 50 лет. Ты такой документ не подписываешь. Там было много вещей, которые не имеют смысла", – приводит слова главы промоутерской компании Top Rank Боба Арума XSport.

Усик, Арум и Фьюри / Фото: Twitter

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Напомним, вместо боя с Усиком Тайсон Фьюри в апреле проведет защиту пояса WBC с Диллианом Уайтом, тогда как украинец, возможно, аж в июне сразится в реванше с Энтони Джошуа.

Победители этих поединков в конце года могут сойтись в драке за звание короля хэвивейта в Саудовской Аравии.

Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

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Ранее Усик раскрыл гонорар за сентябрьский бой с Джошуа. Украинец утверждает, что после выплаты налогов получил чуть более двух миллионов долларов.

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