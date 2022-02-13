13 лютого 16:00
Бернлі 0
Ліверпуль 1
13 лютого 18:30
Лестер 2
Вест Хем 2
13 лютого 21:45
Аталанта 1
Ювентус 1
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Гонорар Усика за бій із Ф'юрі: озвучено суму

Максим Мельник
13 лютого, 23:00
Якби поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу у хевівійті відбувся вже навесні, український боксер міг би отримати рекордні у своїй кар'єрі 40 мільйонів доларів

Усик і Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Про це заявив промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум. Проте, за його словами, фінансова пропозиція була вельми ненадійною, тому угода з мегафайту Усик – Ф'юрі, який найближчої весни намагалися влаштувати шейхи, і зірвалася.

"Це все було ілюзорним. Хто давав за все це гроші? Хто взагалі на це погодився? Це була нісенітниця. Що це означає? Усик погоджується битися з Ф'юрі і отримує за це 40 мільйонів доларів. А може, потім вони внесуть до контракту умову, що ці 40 мільйонів виплачуватимуться протягом 50 років. Ти такий документ не підписуєш. Там було багато речей, які не мають сенсу", – наводить слова глави промоутерської компанії Top Rank Боба Арума XSport.

Усик, Арум та Ф'юрі / Фото: Twitter

Реклама

Нагадаємо, замість бою з Усиком Тайсон Ф'юрі у квітні проведе захист пояса WBC з Ділліаном Вайтом, позаяк українець, можливо, аж у червні битиметься у реванші з Ентоні Джошуа.

Переможці цих поєдинків наприкінці року можуть зійтись у бійці за звання короля хевівейту у Саудівській Аравії.

Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

Реклама

Раніше Усик розкрив гонорар за вересневий бій з Джошуа. Українець стверджує, що після виплати податків отримав трохи більше двох мільйонів доларів.

Дивіться, як Усик та Ф'юрі перемогли своїх суперників 2021-го

Реклама