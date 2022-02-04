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Верес 1
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Украина 2
Россия 3
4 февраля 19:00
Металлист 3
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Брентфорд --
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Милан --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Главная изюминка, которую не увидели зрители: что осталось за кадром церемонии открытия Олимпиады

Любомир Луканюк
4 февраля, 23:08
Как дети впали в ступор при виде Цзиньпина, а зрители встретили стратегических партнеров более эмоционально, чем родных спортсменов

Церемония открытия Игр-2022 / Фото: REUTERS

В Китае открыли зимнюю Олимпиаду. В таких случаях принято говорить – грандиозно открыли. Но не в этот раз. Все было менее помпезно и более душевно.

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Кстати, смотрите, что организаторы приготовили для гостей Игр:

Одной из вкусных изюминок каждой церемонии открытия является пре-шоу. То, что видят только зрители на стадионе. Оно не идет ни в какие трансляции. Это как бы бонус за дорогие билеты.

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В Пекине билеты не продавали. Но пару десятков тысяч зрителей пустили на трибуны. За это респект. Церемония заиграла эмоциями и не была такой сухой, как в Токио-2020.

А в пре-шоу, которое длилось почти час, выступали дети. Очень много детей. Это было мило, трогательно, смешно. Попурри из разных песен и танцев, фантастические костюмы и блестящая хореография настроили зрителей на позитив.

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Когда на табло начался обратный отсчет до старта официальной церемонии, дети замерли. И все стали смотреть в одну точку. На трибунах появился глава Китая Си Цзиньпин.

От маленьких карапузов до подростков все с благоговением и не дыша взирали на лидера нации. Он по-сталински помахал им ручкой. Подобное мы уже проходили при Союзе.

Второй момент, который больше всего поразил – это выход команды ОКР. Спортсменов из России встречали такими овациями, какими не приветствовали даже родную сборную.

Видать, удачно Путин встретися с Цзиньпином. После этого последовал приказ зрителям изображать бурные и продолжительные аплодисменты. Не зря ж пригласили избранных – отрабатывайте.

Кстати, спящего Путина сравнили с Дракулой: как Сеть отреагировала на конфуз с президентом РФ в Пекине.