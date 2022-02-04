4 лютого 15:00
Полісся 2
Верес 1
4 лютого 18:00
Україна 2
Росія 3
4 лютого 19:00
Металіст 3
Чорноморець 3
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:00
Інтер --
Мілан --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
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Боруссія Д --
Байєр --
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Барселона --
Атлетіко --
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Сенегал --
Єгипет --
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Лілль --
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Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
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Інтер --
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Брентфорд --
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Лестер --
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Ювентус --
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Металіст --
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ПСЖ --
Реал --
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Спортинг --
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Інтер --
Ліверпуль --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Головна особливість, яку не побачили глядачі: що залишилося за кадром церемонії відкриття Олімпіади

Любомир Луканюк
4 лютого, 23:08
Як діти впали в ступор побачивши Цзіньпіна, а глядачі зустріли стратегічних партнерів емоційніше, ніж рідних спортсменів

Церемонія відкриття Ігор-2022 / Фото: REUTERS

В Китаї відкрили зимову Олімпіаду. У таких випадках заведено говорити – грандіозно відкрили. Але не цього разу. Все було менш помпезно та більш душевно.

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До речі, дивіться, що організатори приготували для гостей Ігор:

Однією із смачних родзинок кожної церемонії відкриття є пре-шоу. Те, що бачать лише глядачі на стадіоні. Воно не йде в жодні трансляції. Це як би бонус за дорогі квитки.

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У Пекіні квитки не продавали. Але кілька десятків тисяч глядачів пустили на трибуни. За це респект. Церемонія заграла емоціями і не була такою сухою, як у Токіо-2020.

А у пре-шоу, яке тривало майже годину, виступали діти. Дуже багато дітей. Це було мило, зворушливо, кумедно. Попурі з різних пісень та танців, фантастичні костюми та блискуча хореографія налаштували глядачів на позитив.

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Коли на табло розпочався зворотний відлік до старту офіційної церемонії, діти завмерли. І всі стали дивитись в одну точку. На трибунах з'явився глава Китаю Сі Цзіньпін.

Від маленьких карапузів до підлітків усі з благоговінням і не дихаючи дивилися на лідера нації. Він по-сталінськи помахав ручкою. Подібне ми вже проходили за Союзу.

Другий момент, який найбільше вразив – це вихід команди ОКР. Спортсменів із Росії зустрічали такими оваціями, якими не вітали навіть рідну збірну.

Мабуть, вдало Путін зустрівся з Цзіньпіном. Після цього був наказ глядачам зображати бурхливі та тривалі оплески. Не дарма ж запросили обраних – відпрацьовуйте.

До речі, сплячого Путіна порівняли із Дракулою: як Мережа відреагувала на конфуз з президентом РФ у Пекіні.