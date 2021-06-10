Глава УАФ улетел в Рим на переговоры с УЕФА: попробует сохранить "Героям слава" на футболках

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко отправился в Италию на переговоры с представителями УЕФА относительно лозунга "Героям слава!" на футболках сборной Украины. Ранее УЕФА запретил лозунг после письма из России.

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"Вчера вечером мы получили письмо от УЕФА относительно новых решений, которые были приняты в отношении формы национальной сборной по футболу. Утром, я срочно вылетел в Рим, где нахожусь сейчас и где проходят наши переговоры с представителями УЕФА.

В своем письме УЕФА подтверждает, что дизайн нашей формы был предварительно согласован до каждой буквы и с лозунгом "Героям слава!". Этот лозунг уже давно является традиционным приветствием для наших болельщиков на всех стадионах и на всех матчах национальной сборной Украины! Оно футбольное и именно поэтому было утверждено УЕФА. Несколько дней назад это подтвердил и официальный комментарий европейского футбольного союза по новому дизайну формы нашей сборной.

УАФ всегда уважала международные спортивные принципы и следовала правилам, которыми в своей работе руководствуются высшие футбольные органы. Так было и на этот раз, и будет в дальнейшем", – говорится на странице Павелко в Facebook.