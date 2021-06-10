"УЕФА – дворняжка Путина!" Реакция фанов Европы на запрет формы сборной Украины

После решения УЕФА, потребовавшего убрать слоган "Героям слава!" с формы сборной Украины, болельщики нашей национальной команды и других стран завалили гневными комментариями страницы Европейского футбольного союза в соцсетях.
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"Газпромовские х****сы", – не стесняется в выражениях Андреас из Праги
"УЕФА – мафия", – пишет Ярослав Денисик из Киева
"УЕФА, вы Путинская дворняжка. Как всегда, спортивная арена политизируется и подчиняется диктаторам. Грустно. Позор УЕФА, марионеткам Путина", – это уже твит Тибо из французского Меца
Также пользователи соцсетей добавляют: "Слава Украине!" – "Героям слава!". Правда не продается". "Украина защищает Европу и весь цивилизованный мир. "Слава Украине" и "Героям слава" – святые слова".
Ранее УЕФА объяснил, почему вдруг "Героям слава!" на форме сборной Украины оказалось вне закона. В Европейском футбольном союзе признали – то, что соответствовало всем их требованиям, резко перестало им отвечать из-за озабоченности России.
Хотя, как мы писали, "Героям слава!" еще может остаться на форме сборной: УАФ ведет переговоры с УЕФА.
Первый матч на Евро Украина сыграет 13 июня – в Амстердаме команда Андрея Шевченко встретится с Нидерландами.