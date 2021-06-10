Евро-2020
11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
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Евро-2020

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"УЕФА – дворняжка Путина!" Реакция фанов Европы на запрет формы сборной Украины

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
10 июня, 15:10
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Социальные страницы Европейского футбольного союза засыпали гневными отзывами болельщики из разных стран, утверждающие, что УЕФА продался Путину
Болельщики считают, что УЕФА продался России
Болельщики считают, что УЕФА продался России

После решения УЕФА, потребовавшего убрать слоган "Героям слава!" с формы сборной Украины, болельщики нашей национальной команды и других стран завалили гневными комментариями страницы Европейского футбольного союза в соцсетях.

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"Газпромовские х****сы", – не стесняется в выражениях Андреас из Праги

"УЕФА – мафия", – пишет Ярослав Денисик из Киева

"УЕФА, вы Путинская дворняжка. Как всегда, спортивная арена политизируется и подчиняется диктаторам. Грустно. Позор УЕФА, марионеткам Путина", – это уже твит Тибо из французского Меца

Также пользователи соцсетей добавляют: "Слава Украине!" – "Героям слава!". Правда не продается". "Украина защищает Европу и весь цивилизованный мир. "Слава Украине" и "Героям слава" – святые слова".

УЕФА удовлетворил озабоченность России
УЕФА удовлетворил озабоченность России / Фото: УАФ

Ранее УЕФА объяснил, почему вдруг "Героям слава!" на форме сборной Украины оказалось вне закона. В Европейском футбольном союзе признали – то, что соответствовало всем их требованиям, резко перестало им отвечать из-за озабоченности России.

Хотя, как мы писали, "Героям слава!" еще может остаться на форме сборной: УАФ ведет переговоры с УЕФА.

Первый матч на Евро Украина сыграет 13 июня – в Амстердаме команда Андрея Шевченко встретится с Нидерландами.

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