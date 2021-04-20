Глава Суперлиги гарантирует, что ни один футболист не будет отстранен от Евро-2020

Создатель Суперлиги заверил игроков, что никто не отстранит их от участия в Евро-2020 и ЧМ-2022 за игры в новом турнире. Также клубы не будут отстранены от внутренних чемпионатов

Президент мадридского Реала и глава Европейской Суперлиги Флорентино Перес успокоил игроков после угроз от УЕФА и ФИФА не пускать участников лиги на Евро-2020 и ЧМ-2022. Также он заявил что клубы продолжат свое выступление в национальных чемпионатах.

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"Игроки из клубов Суперлиги не будут отстранены от участия в Евро-2020 и чемпионате мира. Я гарантирую это. Они могут быть в этом уверены на 100%. Клубы Суперлиги не будут исключены из национальных лиг", – цитирует Переса журналист Николо Скира в Twitter.

Напомним, на данный момент известны 12 команд-основателей Суперлиги: Милан, Арсенал, Атлетико, Челси, Барселона, Интер, Ювентус, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Реал и Тоттенхэм. Еще пять будут квалифицироваться ежегодно по итогам выступления в предыдущем сезоне.

Ранее мы пофантазировали, кто выступит в следующей Лиге чемпионов без учета грандов Суперлиги, исходя из турнирного положения в топ-лигах Европы на данный момент. С созданием Суперлиги европейские гранды не смогут участвовать в Лиге чемпионов.