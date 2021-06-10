"Героям слава!" может остаться на форме сборной: УАФ ведет переговоры с УЕФА

Украинская ассоциация футбола пытается договориться с Европейским футбольным союзом, чтобы форма нашей национальной команды осталась без изменений

Новая форма сборной Украины / Фото: Facebook

Украинская ассоциация футбола ведет переговоры с УЕФА, чтобы все-таки оставить на форме нашей сборной слоган "Героям слава!", который, как стало известно сегодня, Европейский футбольный союз запретил.

Как сообщает Tribuna.com со ссылкой на источники в УАФ, сейчас идут переговоры с УЕФА по этому вопросу.

Ранее Российский футбольный союз обратился в УЕФА с требованием запретить форму сборной Украины. В России аргументировали свое недовольство тем, что футбол должен оставаться вне политики. А элементы на новой экипировке сборной Украины, по их мнению, нарушают принципы УЕФА.

В УЕФА решили, что карта Украины с оккупированным Россией Крымом не нарушает правил организации, поскольку ООН признает соответствующие границы государства.

Слоган "Слава Украине!" тоже останется на форме, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический. А вот "Героям слава!" украинцы должны будут убрать с формы, потому что в сочетании с первым он, дескать, "несет явный политический смысл".

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Новая форма сборной Украины / Фото: Facebook

Хотя ранее в том же УЕФА утверждали, что форма сборной Украины ничего не нарушает. "Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с правилами в отношении экипировки", – гласило предыдущее заявление Европейского футбольного союза.

Первый матч на Евро Украина сыграет 13 июня – в Амстердаме команда Андрея Шевченко встретится с Нидерландами.