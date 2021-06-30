Герой Украины в сражении со шведами Довбик: Не смогу уснуть, ночь будет длинная

Артем Довбик, который вывел сборную в четвертьфинал Евро-2020, рассказал про указания от Андрея Шевченко перед заменой в дополнительное время

Артем Довбик вывел Украину в четвертьфинал Евро-2020 / Фото: Reuters

Нападающий сборной Украины Артем Довбик, который забил победный гол в поединке 1/8 финала со Швецией (2:1), поделился своими эмоциями от матча Евро-2020 в Глазго.

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"Я – герой матча? Честно, пока не осознаю. Все ходят, только об этом и говорят. Сейчас только начинаю приходить в себя. Наверное, это судьба какая-то. У меня нет слов просто. Такое стечение обстоятельств, что надо было выходить. Тренер сказал, что надо выходить, помогать партнерам по команде, ждать свой момент, шанс. Я его все-таки дождался", – сказал Довбик Футбол 1

Артем Довбык приносит победу Украине / Фото: Reuters

Что говорил Шевченко перед выходом на замену

"Шевченко сказал, чтобы я всегда находился в штрафной и ждал свой момент, шанс, старался цепляться за все мячи, быть на острие, ждать момента. Смогу ли я сегодня уснуть? Наверное, нет. Сейчас еще и на допинг пойду. Ночь, наверное, будет длинная"

Украина в 1/4 финала Евро

"Это невероятно. Думаю, это победа для всей страны. Для нас в такое тяжелое время, думаю, это очень важная победа в плане эмоций. Нас, наверное, сейчас весь мир будет знать. Думаю, это очень важно"

В 1/4 финала Украина сыграет 3 июля в Риме со сборной Англии, которая отправила домой Германию – 2:0.

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